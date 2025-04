Po smrti Vala Kilmerja: 'Hvala enemu največjih!'

Hollywood žaluje za igralcem Valom Kilmerjem. Novico o njegovi smrti je potrdila zvezdnikova hči Mercedes, na družbenih omrežjih pa se vrstijo odzivi, v katerih so se mu poklonili tako igralski kolegi kot filmski studii. Čeprav je nastopil v številnih uspešnicah, po njegovi smrti mnogi pišejo, da je bil kljub zelo uspešni karieri premalo cenjen.

V 66. letu je umrl hollywoodski igralec Val Kilmer. Žalostno novico je potrdila njegova hči Mercedes Kilmer. Zvezdnik je leta 2014 zbolel za rakom grla, a je pozneje okreval, pred smrtjo pa je imel pljučnico, poročajo tuji mediji. Najbolj znan je bil po vlogah v filmih Batman za vse čase, Vročina in franšizi Top Gun. Nastopil je tudi v filmu o skupini The Doors, kjer je upodobil pevca Jima Morrisona.

Val Kilmer

Čeprav je kariero začel na gledaliških deskah in v televizijskih serijah v 80. letih prejšnjega stoletja, je velik preboj doživel s filmom Real Genius leta 1985. Leto pozneje je zaigral v filmu Top Gun, kjer je ob Tomu Cruisu nastopil v eni od glavnih vlog. Leta 1991 je upodobil legendarnega pevca Jima Morrisona iz skupine The Doors, zanjo pa so ga pohvalili tako oboževalci skupine kot filmski kritiki. Štiri leta pozneje je po Michealu Keatonu prevzel vlogo Batmana, ko je zaigral v filmu Batman za vse čase, ki ga je režiral Joel Schumacher. Zaigral je tudi v filmih Vročina, Tombstone, Kiss Kiss Bang Bang, Deja Vu in številnih drugih.

Leta 2014 je dobil diagnozo raka grla, med zdravljenjem pa je zaradi zapletov izgubil glas. Leta 2022 je v kina prišel drugi del franšize Top Gun, kjer je Kilmer znova nastopil v vlogi Toma 'Icemana' Kazanskega, kot je pozneje dejal Cruise, pa je bila celotna izkušnja zelo čustvena. Izkazalo se je, da je to bila njegova poslednja vloga.

Na družbenem omrežju X so se mu v franšizi že poklonili z zapisom: "Spominjamo se Vala Kilmerja, čigar neizbrisen filmski pečat se širi med žanri in generacijami. Počivaj v miru, Iceman." Dodali so tudi njegovo fotografijo iz filma.

Blumhouse, ameriško neodvisno filmsko in televizijsko produkcijsko podjetje, je na X zapisalo: "Eden najbolj kul ljudi, ki so to kdaj počeli. Počivaj v miru, Val Kilmer. Legenda filma, ki smo jo prehitro izgubili."

Ameriški novinar Jeff Sneider pa je zapisal: "Počivaj v miru, Val Kilmer. Vsi bodo govorili o Vročini, Top Gunu, filmu The Doors in Batmanu, a če vas vzpodbujam k enemu filmu, ki si ga poglejte, je to Val. Čudovita filmska avtobiografija. Hvala enemu od največjih. Le sklepam lahko, da je izza vogala čutil vročino."

Igralec Josh Gad je ob Kilmerjevi fotografiji zapisal: "Počivaj v miru, Val Kilmer. Hvala, da si definiral toliko filmov iz mojega otroštva. Resnično si bil ikona."

