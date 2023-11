Po Taylor Swift svojo koncertni film izdala tudi Beyonce

Beyonce je v Los Angelesu premierno predstavila svoj dokumentarni film Renaissance: A Film by Beyoncé. Na slavnostnem dogodku v Beverly Hillsu se je po rdeči preprogi sprehodile številno znanih obrazov, od Kelly Rowland in Michelle Williams, članici Beyoncejine nekdanje skupine Destiny's Child, do pevke Lizzo in resničnostne zvezdnice Kris Jenner. 'Kraljica B' se po rdeči preprogi ni sprehodila, se ja pa v kinodvorano skupaj s svojo družino 'prikradla', ko so ugasnile luči in se je film začel predvajati.

Dokumentarec spremlja zvezdnico, ki se podaja na svetovno turnejo Renaissance, ki je njena najdonosnejša turneja do zdaj in v sklopu katere predstavlja istoimenski z grammyjem nagrajen album. Vsebuje posnetke iz zakulisja, pa tudi Beyoncejine nastope na odru, ki prikazujejo koncerte vse od otvoritev njene turneje v Stockholmu do zaključka v Kansas Cityju.