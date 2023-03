Po temnopolti Arieli na velikih platnih tudi temnopolta Zvončica

Po tem, ko je Disney presenetil z odločitvijo, da bo morski rep Ariele nadela 22-letna temnopolta igralka Halle Bailey , je ameriški mogotec javnost razdvojil še z enim kastingom. V lik vile Zvončice, ki je v preteklih filmih in risankah ter knjigi imel svetlo polt in lase, bo namreč stopila igralka afriško-ameriških in iranskih korenin, 23-letna Yara Shahidi .

Disney se sicer že nekaj let trudi, da bi v svoje zgodbe vključil raznolike zgodbe in like, ki bi bolje predstavljali dejansko družbo 21. stoletja, a nekateri menijo, da so se odgovorni tega lotili na precej len način. Kritike namreč moti dejstvo, da se mogotec vedno znova raje odloča za reciklažo starih zgodb, namesto da bi energijo usmeril v nove, izvirne pripovedi.

Medtem ko so nekateri moderni pogled na Disneyjevo klasiko sprejeli z odprtimi rokami, je druge zmotilo dejstvo, da se Disney na vse pretege trudi biti politično korekten. "Gre za še en Disneyjev ozaveščeni fiasko," so se strinjali nekateri.

"Razlog, zakaj studii poustvarjajo stare zgodbe s temnopoltimi igralci, tiči v tem, da se jim ni treba truditi, da bi temnopoltim dejansko dali posebne, povsem nove unikatne like," je tvitnil eden izmed kritikov, medtem ko je drugi dodal: "Disneyju enostavno ni mar, zato v belopolte like postavljajo temnopolte igralce. To kaže, da so leni in pravzaprav rasistični. Kot da bi bili mnenja, da si ljudje drugih ras ne zaslužijo svojih zgodb."

Spomnimo, podobni odzivi so se na spletu vrstili že ob razglasitvi, da bo morsko deklico Arielo zaigrala mlada temnopolta igralka. V podporo mladi igralki je takrat hitro stopila 'originalna' Ariela Jodi Benson, ki je liku posodila glas v animiranem filmu, in dejala, da je bolj kot zunanji videz igralke pomembna duša lika in kako to kot igralec prikažeš.