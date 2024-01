Po težki bolezni je umrl igralec Adan Canto

Umrl je ameriški igralec Adan Canto, ki je zaslovel s serijo The Following. Kot poroča revija Variety, se je 42-letnik boril z rakom. "Naša srca so ob smrti Adana Canta zlomljena. Bil je čudovit igralec in drag prijatelj in v čast nam je, da je del družine Warner Bros. Television in Fox Entertainment od njegovega ameriškega debija v oddaji The Following več kot desetletje nazaj," sta v skupni izjavi zapisala Warner Bros. Television in Fox Entertainment. "To je nepredstavljiva izguba in žalujemo skupaj z njegovo ženo Stephanie, njunimi otroki in njihovimi najbližjimi. Neizmerno ga bomo pogrešali," so še dodali.