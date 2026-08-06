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Po valu obtožb: Jared Leto izgubil vlogo v prihajajočem filmu

Los Angeles, 06. 08. 2026 20.47 pred 3 dnevi 2 min branja 4

Avtor:
A. J.
Jared Leto

Jared Leto naj bi ostal brez ene od večjih filmskih priložnosti, saj so ustvarjalci političnega trilerja Assassination opustili načrte, da bi igral v filmu. Po poročanju ameriških medijev naj bi na odločitev vplivale nove obtožbe o spolnem neprimernem vedenju, ki jih igralec in glasbenik zanika.

Odmevajo nove obtožbe spolnih zlorab zoper zvezdnika Jareda Leta. Prijavo je podalo več žensk, štiri od 10 so o tem spregovorile v BBC-jevem dokumentarcu in trdijo, da jih je zlorabil, ko so bile še najstnice.

Nad igralca in pevca se tako znova zgrinja plaz kritik, javnega linča, posledice so vidne tudi na njegovem kariernem področju. Oskarjevec naj bi bil namreč v pogovorih za eno od glavnih vlog v prihajajočem političnem trilerju Assassination, a se ustvarjalci filma zanj na koncu niso odločili. Po poročanju ameriških medijev naj bi na odločitev vplivale obtožbe o spolnem neprimernem vedenju, ki so v zadnjem obdobju znova prišle v javnost in jo razburkale.

Jared Leto
Jared Leto
FOTO: Profimedia

Film režiserja Barryja Levinsona se osredotoča na novinarko Dorothy Kilgallen in njeno preiskovanje atentata na ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja. V igralski zasedbi so med drugim že omenjeni Jessica Chastain, Al Pacino, Bryan Cranston in Brendan Fraser.

Po navedbah virov naj bi bil Leto za vlogo zelo zainteresiran, pogovori s filmskimi ustvarjalci pa naj bi bili že v napredni fazi. A po poročanju medijev so se producenti pozneje odločili, da sodelovanja ne bodo nadaljevali, saj to glede na trenutno situacijo ne bi bila najboljša odločitev. Za zdaj ni znano, kdo bo prevzel vlogo, za katero je bil predviden Leto, prav tako pa film Assassination še nima potrjenega datuma izida.

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Odločitev prihaja v času, ko se je proti igralcu in pevcu skupine Thirty Seconds to Mars znova odprla razprava zaradi več obtožb o neprimernem vedenju. BBC je nedavno predstavil dokumentarec Jared Leto: Hollywood's Dark Secret, v katerem več žensk podaja očitke o njegovem vedenju v preteklosti. Leto vse obtožbe odločno zanika in jih označuje za neresnične.

Obtožbe proti Letu niso povsem nove. Že leta 2025 so se pojavila poročila o podobnih očitkih, ki jih je njegov predstavnik prav tako zanikal. Najnovejša razprava pa je dodatno povečala pritisk na igralčevo javno podobo in njegovo kariero v Hollywoodu.

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KOMENTARJI4

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Verus
06. 08. 2026 21.08
Živimo v času, ko se par žensk lahko zmeni, da bo uničilo enega moškega. in čeprav ta isti ni ničesar še uradno kriv, se ga medijsko in poslovno "ubije". To je ta svet norosti in "enakosti pred zakonom"
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+1
3 2
Verus
06. 08. 2026 21.09
Kar je najbolj tragično - za uničenje potem navijajo beta-tipi, ki jih ženeta zavist in patetična misel, da bo mogoče dobil pri kateri, če se bo delal hiper-nasprotnika. ker tudi moških (karakternih oseb naše vrste) je sila malo.
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+1
2 1
zajfa
07. 08. 2026 08.22
hahah, točno to. Bingo!!!
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+1
1 0
Qwertzuiop
07. 08. 2026 10.19
Živimo v času, ko smo ženske ugotovile, da ni normalno in sprejemljivo, da te neznanec zagrabi za tazadnjo, da ti žvižgajo na ulici, da se ti nekdo fizično vsiljuje ali še kaj hujšega. Če je pa vam sprejemljivo kakršnokoli spolno nadlegovanje, se pa malo zamislite.
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+1
1 0
bibaleze
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