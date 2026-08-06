Po valu obtožb: Jared Leto izgubil vlogo v prihajajočem filmu

Odmevajo nove obtožbe spolnih zlorab zoper zvezdnika Jareda Leta. Prijavo je podalo več žensk, štiri od 10 so o tem spregovorile v BBC-jevem dokumentarcu in trdijo, da jih je zlorabil, ko so bile še najstnice. Nad igralca in pevca se tako znova zgrinja plaz kritik, javnega linča, posledice so vidne tudi na njegovem kariernem področju. Oskarjevec naj bi bil namreč v pogovorih za eno od glavnih vlog v prihajajočem političnem trilerju Assassination, a se ustvarjalci filma zanj na koncu niso odločili. Po poročanju ameriških medijev naj bi na odločitev vplivale obtožbe o spolnem neprimernem vedenju, ki so v zadnjem obdobju znova prišle v javnost in jo razburkale.

Jared Leto FOTO: Profimedia

Film režiserja Barryja Levinsona se osredotoča na novinarko Dorothy Kilgallen in njeno preiskovanje atentata na ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja. V igralski zasedbi so med drugim že omenjeni Jessica Chastain, Al Pacino, Bryan Cranston in Brendan Fraser. Po navedbah virov naj bi bil Leto za vlogo zelo zainteresiran, pogovori s filmskimi ustvarjalci pa naj bi bili že v napredni fazi. A po poročanju medijev so se producenti pozneje odločili, da sodelovanja ne bodo nadaljevali, saj to glede na trenutno situacijo ne bi bila najboljša odločitev. Za zdaj ni znano, kdo bo prevzel vlogo, za katero je bil predviden Leto, prav tako pa film Assassination še nima potrjenega datuma izida.