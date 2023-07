Po Vietnamu imajo težave z zemljevidom v filmu Barbie tudi Filipini

Vietnamcem težave povzroča predvsem črtkana morska meja med Kitajsko in Vietnamom, območje, ki si ga lastita tako Kitajska kot Vietnam, v filmu pa so ga označili zgolj za kitajsko. Filipinski cenzorji so sicer prepričani, da gre za zemljevid iz risanke, a ga je Filipinski odbor za pregled in klasifikacijo filmov in televizije pregledal dvakrat in se posvetoval z uradniki za zunanje zadeve in pravnimi strokovnjaki.

Tudi ti so prepričani, da gre za navidezno potovanje Baribie iz risanega v resnični svet, kar je velik del zgodbe. Odbor je dodal, da so črtkane črte, narisane na otroški način, na več lokacijah na zemljevidu, ki so jih identificirali kot Evropo, Severno Ameriko, Južno Ameriko, Afriko in Azijo. Ugotovili pa so tudi, da je osem od teh črtkanih črt okrog kopna, ki naj bi označevalo Azijo.