Po Wahlbergu v Piranu opažena še Halle Berry

V Piranu se je začelo snemanje visokoproračunskega filma, v katerem nastopajo velika hollywoodska imena, kot sta Mark Wahlberg in Halle Berry. Oba sta že prispela v Slovenijo, a celotno snemanje poteka v strogi tajnosti, zato je o njunem službenem obisku znano zelo malo. So pa imeli nekateri mimoidoči, ki so obiskali slovensko obmorsko mesto, srečo, da so zvezdnika videli na lastne oči. Pred nekaj dnevi je namreč očividcev na družbenem omrežju TikTok objavil posnetek, na katerem se po Pirani sprehaja Wahlberg, sedaj pa se je tam znašel še posnetek oskarjeve nagrajenke.