Po zabavni Kmetiji bo napeto v Smrtonosnem orožju

'Idejni oče' akcijske serije Smrtonosno orožje, ki je obarvana s številnimi komičnimi in zabavnimi trenutki, je franšiza priljubljenih filmov Smrtonosno orožje. V slednjih sta kot dvojec navduševala detektiva Mel Gibson in Danny Glover .

V seriji, ki je nastala na podlagi dogodivščin Martina Riggsa (Mela Gibsona) in Rogerja Murtaugha (Dannyja Gloverja), lahko prav tako spremljamo zgodbo in prigode nenavadnega detektivskega para. V čevljih nekoliko neuravnovešenega detektiva Riggsa, ki se ne mara držati klasičnih predpisov in pravil, nastopa igralec Clayne Crawford, izkušenega Murtaugha pa upodablja igralec Damon Wayans, ki se trudi živeti čimbolj umirjeno in brez večjih pretresov. Dva popolnoma nasprotujoča si karakterjapa morata po sili razmer delovati kot eno in premostiti medsebojne razlike,da bi s skupnimi močni uspešno reševala zapletene detektivske primere.