Po zamudah kmalu začetek snemanja nadaljevanje Batmana

Poleg Roberta Pattinsona bodo v nadaljevanju filma nastopili tudi Colin Farrell kot Oz Cobb oziroma Pingvin, Jeffrey Wright v vlogi Jamesa Gordona in Andy Serkis v vlogi Alfreda Pennywortha. Po poročanju spletnega portala Variety so za nastanek nadaljevanja filma porabili več časa od pričakovanega, zato je ena največjih produkcijskih hiš na svetu Warner Bros izid filma lani že prestavila za eno leto. Kot še poročajo, je Reeves pisanje scenarija zaključil konec letošnjega junija.

Nadaljevanje sledi filmu o Batmanu istega režiserja, ki je svetovno premiero doživel marca 2022. V filmu je namesto sprva predvidenega Bena Afflecka vlogo Batmana prevzel Pattinson, v vlogi Catwoman pa je nastopila Zoe Kravitz. Ko se sadistični serijski morilec v mestu Gotham loti ubijanja pomembnih političnih osebnosti, je Batman prisiljen v raziskovanje prekrite korupcije v mestu. Sprašuje se, ali je vpletena tudi njegova družina, so film opisali pri spletni filmski bazi IMDb.

Prvi del bi moral po prvotnih načrtih na filmska platna priti že poleti 2020, nakar so datum premiere najprej preložili za leto dni, nato pa še za več mesecev. Med drugim se je zavleklo tudi zaradi koronavirusa, jeseni 2020 pa so morali ustaviti snemanje, ker je zbolel Pattinson.

Batman je po vsem svetu zaslužil 772 milijonov ameriških dolarjev (okoli 660 milijonov evrov).