Po zapletih s koronavirusom umrl igralec iz filma Ubila bom Billa

82-letnika so vse življenje primerjali s pokojno legendo Bruceom Leejem. Chibove vloge so bile sicer vedno izjemno smrtonosne in njegovi filmski nasprotniki so imeli malo možnosti za preživetje, piše CNN. "Sam izjemno uživam, ko igram zlobneže," je povedal v intervjuju že leta 2007. Njegov talent je opazil Quentin Tarantino, ki ga je povabil k sodelovanju pri filmih True Romance, Ubila bom Billa 1 in Ubila bom Billa 2.

V resnici je bil veliko bolj prijazen od svojih likov. Kot ga opisujejo prijatelji, je bil eden bolj radodarnih in veselih ljudi, kar so jih poznali. "Chiba je bil skromen, skrben in izjemno prijateljski," je povedal njegov tiskovni predstavnik Timothy Beal.