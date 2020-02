Počitnice za najstnike na programu KINO

Ker so ta teden šolske počitnice, je na programu KINO poskrbljeno tudi za mlade. Najstnikom ne bo dolgčas ob raznolikih filmih, ki bodo na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri. Prvega si lahko ogledate že danes, v sredo in petek pa bosta na sporedu premieri filmov Čarovnica Lili: Zmaj in knjiga čarovnij (Lilly the Witch 1) in Pepelkina zgodba: Pravi čevelj (Cinderella Story: If the Shoe Fits).

Ponedeljek, 17. 2., ob 20. uri Pošastni tovornjaki (Monster Trucks) Zabavna zgodba o mladeniču Trippu in njegovem pošastnem prijatelju. Po nesreči na črpališču nafte se na odpadu ljubiteljskega mehanika Trippa naseli nenavadno pošastno bitje z lovkami. Kljub strahu Tripp kmalu spozna, da z nenavadnim obiskovalcem delita ljubezen do hitrosti, zato se bitje naseli v njegov stari tovornjak. Skupaj začneta uganjati cestne vragolije, toda ko želijo zlovešče vladne organizacije bitje uloviti, Tripp poprosi prijatelje, da skupaj uprizorijo enega najbolj vratolomnih dirkaških pobegov čez deželo. Torek, 18. 2., ob 20. uri Pod krinko! (So Undercover!) Najstnica Molly z največjim veseljem pomaga svojemu očetu, bivšemu policistu, ki se je odločil za kariero osebnega detektiva. In ker ji gre preiskovanje in vohunjenje za drugimi dobro od rok, ji nekega dne pri FBI-ju ponudijo zahtevno nalogo. Pod krinko naj bi se vpisala na kolidž in popazila na najstniško hčerko moža, ki je na sodišču pripravljen pričati proti vplivnemu mafijcu. Molly se na kolidžu dobro znajde, toda bolj kot zahtevna naloga ji začnejo hitro presedati tamkajšnje razvajene študentke. V torek ob 20. uri bo na programu KINO film Pod krinko! (So Undercover!), v katerem je zaigrala glasbenica Miley Cyrus. FOTO: Profimedia Sreda, 20. 2., ob 20. uri Čarovnica Lili: Zmaj in knjiga čarovnij (Lilly the Witch 1) PREMIERA Lili je povsem navadna iskriva desetletnica, dokler se nekega dne v njeni sobi ne znajde čarovniška knjiga. In skupaj z njo v paketu tudi Hektor, simpatični in nerodni zmajček. Za celotno štorijo je odgovorna Zurulunda, superčarovnica, ki je določila Lili za svojo naslednico. Najprej mora Lili Zurulundi dokazati, da je res vredna njenega zaupanja. Knjiga, iz katere se uči, ji bo pripravila kopico vznemirljivih dogodivščin, vendar mora biti ob tem zelo pozorna na zlobnega čarovnika Hieronimusa, ki želi zavladati svetu. Veliko breme za nežno deklico, ampak Lili pač ni od muh … V sredo ob 20. uri bo na programu KINO premiera filma Čarovnica Lili: Zmaj in knjiga čarovnij. Četrtek, 20. 2., ob 20. uri Jackie Chan: Prvi udarec (Jackie Chan's First Strike) Hongkonški policist Jackie Chan sprejme preprosto nalogo. Paziti mora na osumljenko Natasho med njenim potovanjem v Rusijo. Na cilju Jackie v Natashinem vedenju ne opazi nič nenavadnega in je prepričan, da je svoje opravil, dokler se Natasha ne sreča s svojim ljubimcem, nevarnim preprodajalcem orožja, ki sliši na ime Tsui. Jackie med številnimi akcijsko-komičnimi zapleti sledi Tsuiju, Natashi in še kupu drugih nepridipravov, da bi se dokopal do ukradene jedrske konice in tako rešil svet. V četrtek ob 20. uri bo na programu KINO film Jackie Chan: Prvi udarec (Jackie Chan's First Strike). FOTO: Profimedia Petek, 21. 2., ob 20. uri Pepelkina zgodba: Pravi čevelj (Cinderella Story: If the Shoe Fits)PREMIERA Mlada Tessa je talentirana pevka in plesalka, ki dela v očetovi garaži in mora prenašati trpinčenje svoje krute mačehe. Ko njeni zlobni polsestri prejmeta vabilo na avdicijo za muzikal o Pepelki, ju Tessa spremlja kot osebna asistentka. Odloči se, da bo poslušala svoje srce in skušala uresničiti svoje sanje. S pomočjo vizažistke se Tessa pod krinko udeleži avdicije, toda njena spletkarska mačeha jo prepozna ...