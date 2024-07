Pod taktirko Ide Weiss nastaja nov celovečerni otroški film Bučko

Prizor, ki ga je ekipa snemala ob našem prihodu na grad, ni bil akcijski, bil je brez eksplozij in posebnih učinkov, a naša igralca zagotavljata, da gre za zelo pomemben prizor. "Če zdaj poveva, kaj se dogaja, izdava zelo pomemben trenutek v filmu. Lahko rečeva samo to, da se kot starša zaljubiva na novo," sta o filmu Bučko povedala igralca Ajda Smrekar in Matej Puc. Glavne vloge pa so seveda prevzeli mladi igralci, za večino je to prva filmska vloga in imajo v življenju sicer drugačne načrte. "Rada bi imela svojo tovarno parfumov, predvsem pa bi bila rada srečna, to mi je dovolj," je zaupala Marta Mihanović, ki v filmu nastopa v glavni vlogi Alise.