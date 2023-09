Pod vprašajem zvezdniška udeležba na londonskem filmskem festivalu

Ob objavi napovednika za omenjeni film so se sicer nekateri obregnili ob odločitev, da so Cooperju za vlogo judovskega skladatelja nadeli velik protetični nos. Menili so, da je odločitev o nošenju umetnega nosu v skladu s stereotipi o Judih. Trije Bernsteinovi potomci pa so se postavili v bran igralcu.

Po pisanju britanskega BBC je na programu festivala nekaj najbolj pričakovanih filmov letošnjega leta. Med njimi je film Martina Scorseseja Killers of the Flower Moon , v katerem sta zaigrala Leonardo DiCaprio in Robert De Niro , ki temelji na istoimenski knjigi iz leta 2017.

Med vrhunci festivala BBC navaja tudi dramo The Bikeriders, v kateri so zaigrali Jodie Comer, Tom Hardy in zvezdnik iz filma Elvis Austin Butler. Prikazali bodo tudi film Book of Clarence, katerega dogajanje je postavljeno v svetopisemske čase, v filmu pa sta zaigrala Cumberbatch in LaKeith Stanfield.

Festival bo odprla drama Saltburn z Barryjem Keoghanom v glavni vlogi, ki jo je režiral Emerald Fennell. V programu festivala je tudi film One Life, v katerem dvakratni oskarjevec Anthony Hopkins igra britanskega filantropa Nicholasa Wintona. Festival bo sklenila distopična drama The Kitchen, katere dogajanje je postavljeno v London, režijo filma podpisujeta Daniel Kaluuya in Kibwe Tavares.

V London prihajata tudi animirani film Chicken Run: Dawn of the Nugget Chicken Run, nadaljevanje animiranega filma Kokoške na begu, ter fantazijska romanca All of us Strangers, v kateri so zaigrali Paul Mescal, Andrew Scott, Claire Foy in Jamie Bell.