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Pod zvezdami predpremierno prikazali film Skriti ljudje

Ljubljana, 29. 07. 2026 17.24 pred 11 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik Eva Kolarič
Skriti ljudje

Po uspešni festivalski poti doma in v tujini se Skriti ljudje odpravljajo v slovenske kinematografe. Nov celovečerni film režiserja Mihe Hočevarja, avtorja uspešnic Jebiga, Gremo mi po svoje in Gremo mi po svoje 2, bo z redno distribucijo pričel 8. oktobra 2026, še prej pa se je ustavil na Ljubljanskem gradu, kjer so ga predpremierno prikazali v okviru Filma pod zvezdami.

Skriti ljudje je topla pripoved o ljudeh, ki jih svet pogosto spregleda. O dveh moških, ki sta vsak na svojem koncu obstala na življenjski točki, ko ni več jasno, kako naprej. O prijateljstvu, ki vznikne tam, kjer ga nihče ne pričakuje, in o tem, kako lahko naključno srečanje življenje obrne v svetlejšo smer.

Film Skriti ljudje je bil predpremierno prikazan v sklopu Filma pod zvezdami.
Film Skriti ljudje je bil predpremierno prikazan v sklopu Filma pod zvezdami.
FOTO: Željko Stevanić

V središču zgodbe sta Guti, ločenec, ki ga igra Blaž Šef, in Sig, skrivnostni tujec brez spomina, ki ga je upodobil mednarodno uveljavljeni islandski igralec Ólafur Darri Ólafsson ter za vlogo prejel vesno za najboljšo glavno moško vlogo. Guti se po razpadu zakona oklepa sanj o gradnji rečnega splava, Sig pa se prebudi na bregu Ljubljanice, ne da bi vedel, kdo je in kako se je tam znašel. Iskanje njegove identitete ju popelje na pot osebnih preobratov, humornih zapletov in trenutkov pristne bližine.

Film Skriti ljudje bo 8. oktobra zaživel na velikih platnih slovenskih kinematografov.
Film Skriti ljudje bo 8. oktobra zaživel na velikih platnih slovenskih kinematografov.
FOTO: Željko Stevanić

Film Skriti ljudje ni ne klasična komedija ne drama. Je pravljična dramedija, ki z značilnim Hočevarjevim občutkom za humor, toplino in drobne človeške absurdnosti govori o osamljenosti, pripadnosti in novih začetkih. Film ne išče velikih junakov niti velikih besed, temveč se približa ljudem, v katerih lahko prepoznamo sebe ali svoje bližnje.

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"Želel sem posneti film o ljudeh, ki so nekoliko zašli, vendar še niso izgubili možnosti, da znova najdejo pravo smer. Film Skriti ljudje govori o prijateljstvu, ki pride nenapovedano in ti pomaga na življenje pogledati z druge strani. Upam, da bo v gledalcih po ogledu ostal prijeten občutek, da se tudi iz najbolj nenavadnih okoliščin lahko rodi nekaj lepega," pravi režiser Miha Hočevar.

Ob Blažu Šefu in Ólafurju Darriju Ólafssonu v filmu nastopajo še Luka Marčetić, Barbara Ribnikar, Ana Urbanc, Igor Samobor, Gregor Gruden, Janez Hočevar, Maja Boh in Oskar Perpar.

skriti ljudje film miha hočevar
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