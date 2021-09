Emmyji: Velika zmaga se obeta Kroni, veliko tudi novincev

Podelitev bo potekala na napol odprtem prizorišču L.A. Live's Event Deck namesto v gledališču Microsoft, v katerem so emmyje pred pandemijo podeljevali od leta 2008. Poznavalci napovedujejo, da bo na podelitvi, na katero The Mandalorian in Krona prihajata vsaka s po 24 nominacijami, najzanimivejše v kategoriji komedije, saj je kar 75 odstotkov nominirancev novincev. Med oddajami, ki se potegujejo za emmyja v tej kategoriji, so Cobra Kai , Emily v Parizu , Hacks , Pen15 , Ted Lasso, ki velja za favorita, in Stevardesa.

Med nominiranimi igralci je mogoče zaslediti veliko znanih obrazov. Za emmyja za glavno žensko vlogo se potegujejo Emma Corrin , ki je v seriji Krona uprizorila pokojno princeso Diano in velja za favoritko v tej skupini nominirank, Olivia Colman , ki je v isti seriji uprizorila kraljico Elizabeto, Uzo Aduba iz serije In Treatment , Elisabeth Moss, ki se je tovrstnega emmyja za serijo Deklina zgodba veselila že leta 2017, Jurnee Smollett iz serije Lovecraft Country ter Mj Rodriguez , ki je zaigrala v seriji Pose.

V prestižni kategoriji za najboljšo dramo je nominiranih osem dram, med katerimi za favorita zopet velja Krona, ki je bila do zdaj nominirana vsako leto. Poleg Krone se bodo za nagrado borile še drama The Boys , popularni ljubezenski Bridgerton , The Mandalorian , Lovecraft Country , Pose , Deklina zgodba in To smo mi .

Za nagrado za glavno žensko vlogo v komični seriji se potegujejo Aidy Bryant ( Shrill ), Jean Smart ( Hacks ), Allison Janney ( Mom ), Kaley Cuoco ( Stevardesa ) in Tracee Ellis Ross ( Black-ish ). Analitiki največ možnosti pripisujejo igralki Jean Smart. Pri moških so v igri favorit Jason Sudeikis ( Ted Lasso ), Anthony Anderson ( Black-ish ), Michael Douglas ( The Kominsky Method ), William H Macy ( Shameless ) in Kenan Thompson ( Kenan ).

Pri moških se bodo za prestižni kipec borili Rege-Jean Page , ki je zaigral v seriji Bridgerton, Sterling K Brown iz serije To smo mi , Billy Porter iz serije Pose , Jonathan Majors , ki si je nominacijo prislužil s serijo Lovecraft Country , Matthew Rhys s serijo Perry Mason in favorit skupine Josh O'Connor, ki je v seriji Krona odigral mladega princa Charlesa.

V kategoriji miniserij ali televizijskih filmov se za nagrado potegujejo Mare of Easttown , I May Destroy You , WandaVision , Damin gambit , ki je bil od kritikov deležen največ simpatij, in The Underground Railroad . Iz teh serij v večini prihajajo tudi nominiranke za glavno žensko vlogo v miniseriji ali televizijskem filmu. Kritiki so tukaj nekoliko bolj razdvojeni. Nekateri zmago pripisujejo "šahistki" Anyi Taylor-Joy, drugi pa menijo, da bo kipec domov vzela Kate Winslet s serijo Mare of Easttown. Nominirane so še Michaela Coel ( I May Destroy You ), Elizabeth Olsen ( WandaVision ) in Cynthia Erivo ( Genius: Aretha ). Pri moških največ možnosti za zmago v tej kategoriji pripisujejo Hughu Grantu ( The Undoing ), za emmyja pa se potegujejo tudi Paul Bettany ( WandaVision ), Ewan McGregor ( Halston ), Lin-Manuel Miranda ( Hamilton ) in Leslie Odom mlajši ( Hamilton ).

V kategoriji varietejskih ali pogovornih oddaj se za nagrado potegujejo Conan, The Late Show with Stephen Colbert, The Daily Show with Trevor Noah, Jimmy Kimmel Live in Last Week Tonight with John Oliver, ki velja za favorita.

Rdeča preproga bo letos skromnejša kot prejšnja leta, saj bo gostov namesto nekaj tisoč tokrat le približno 500. Podelitev bo hibridna – ekipa serije Krona bo denimo imela svojo slovesnost v Londonu, po videokonferenci pa bosta med drugim sodelovali tudi ekipi oddaj Top Chef in Jimmy Kimmel Live. Udeleženci prireditve v Los Angelesu bodo morali upoštevati stroge varnostne ukrepe zaradi novega koronavirusa, kar pomeni, do bodo morali zadostiti pogoju prebolel, cepljen ali testiran in nositi masko.