Podelili emmyje 2023: med zmagovalci znova serija Nasledstvo

Los Angeles je bil v ponedeljek zvečer znova v znamenju nagrad. Tokrat so na svoj račun prišle najboljše televizijske stvaritve. Podelitev 75. emmyjev, ki je bila lanskega septembra prestavljena na letošnji januar, je vodil Anthony Anderson . Med velike zmagovalce se znova uvršča serija Nasledstvo , ki je po zlatih globusih in nagradah kritikov osvojila še emmyja. Poleg tega sta kot najboljši igralec in najboljša igralka v dramski seriji slavila tudi Kieran Culkin in Sarah Snook .

Matthew Macfadyen, Sarah Snook, Kieran Culkin so domov odnesli nagrado za najboljšo dramsko serijo, najboljšo igralko in najboljšega igralca.

Kipec za najboljšo humoristično serijo je domov odnesla serija The Bear z glavnim igralcem Jeremyjem Allenom Whiteom , ki je osvojil nagrado za najboljšega igralca v humoristični seriji. V tej kategoriji je med ženskami slavila Quinta Brunson . Kot najboljša kratka serija je slavila Beef , ki je tako kot Nasledstvo pobrala tudi nagradi za najboljša igralca. To sta postala Ali Wong in Steven Yeun .

Poseben trenutek večera je bila podelitev prve emmy nagrade v zgodovini Eltonu Johnu, ki se je tako uvrstil v klub zvezdnikov z oznako EGOT. To pomeni, da so v karieri osvojili tako nagrado emmy, grammy, oscar kot tudi tony. Za čustveno slovo od nedavno preminulega igralca Matthewa Perryja so organizatorji poskrbeli z izvedbo pesmi I'll Be There for You Charlieja Putha, ki je bila v seriji Prijatelji, s katero je priljubljeni zvezdnik zaslovel, uporabljena v uvodni špici.

SEZNAM NAGRAJENCEV 2023:

Najboljša dramska serija:

Andor

Pokličite Saula

Krona

Zmajeva hiša

The Last of Us

Nasledstvo

Beli lotos

Yellowjackets

Najboljša humoristična serija:

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Jury Duty

The Marvelous Mrs Maisel

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Wednesday