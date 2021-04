Podelili nagrade bafta: Anthony Hopkins kot najstarejši nagrajenec

Pretekli vikend so podelili 'britanske oskarje', nagrade BAFTA, ki jih podeljuje britanska Akademija za film in televizijo. Drama Nomadland je med filmi osvojila največ nagrad, štiri, med drugim tudi za najboljši film. Anthony Hopkins pa se je v zgodovino zapisal kot najstarejši dobitnik nagrade v kategoriji najboljši igralec.

Podelili so britanske filmske nagrade BAFTA. Za podelitev prestižnih nagrad so organizirali glamurozno ceremonijo, čeprav v Royal Albert Hallu ni bilo gledalcev. Nekateri nagrajenci so nagrade prejeli osebno, velika večina pa se je za nagrado zahvalila prek video sporočila. Letošnje nagrade je predvsem zaznamovalo nekaj presenečenj: film Obetavna mladenka je prejel več nagrad, kot so to predvidele nekatere stavnice, poleg tega pa se je 83-letni Anthony Hopkins v filmsko zgodovino zapisal kot najstarejši prejemnik nagrade BAFTAza najboljšega igralca. Laskavo nagrado mu je prinesla izjemna igra v filmu Oče, v katerem igra pacienta s hudo obliko demence. Hopkins se sprva ni pojavil v video zahvali, a se je kasneje vseeno oglasil: "Tu sedim, prekrit z barvo (med razglasitvijo zmagovalca je slikal na platno, op. a.), in v sosednji sobi sem slišal bučno navijanje. Mislil sem, da gledajo nogometno tekmo." Igralec je zmedo svojega lika, ki boleha za demenco, primerjal z univerzalno dezorientacijo, ki jo je povzročila pandemija: "Smo v neki drugi realnosti, izgubljamo svoja sidra."

icon-expand Anthony Hopkins v filmu Oče (The Father). FOTO: Profimedia

Najboljši film: The Father The Mauritanian Nomadland Promising Young Woman (Obetavna mladenka) The Trial of the Chicago 7

icon-expand Nomadland je letošnji zmagovalec nagrad BAFTA. FOTO: Profimedia

Najboljši britanski film: Calm With Horses The Dig The Father His House Limbo The Mauritanian Mogul Mowgli Promising Young Woman (Obetavna mladenka) Rocks Saint Maud

icon-expand Obetavna mladenka pobrala več nagrad, kot so nekateri pričakovali. FOTO: Profimedia

Najboljša igralka: Bukky Bakray v filmu Rocks Radha Blank v filmu The Forty-Year-Old Version Vanessa Kirby v filmu Pieces of a Woman Frances McDormand v filmu Nomadland Wunmi Mosaku v filmu His House Alfre Woodard v filmu Clemency Najboljši igralec: Riz Ahmed v filmu Sound of Metal Chadwick Boseman v filmu Ma Rainey's Black Bottom Adarsh Gourav v filmu The White Tiger Sir Anthony Hopkins v filmu The Father Mads Mikkelsen v filmu Nažgani (Another Round) Tahar Rahim v filmu The Mauritanian

Najboljša ženska stranska vloga: Niamh Algar v filmu Calm With Horses Kosar Ali v filmu Rocks Maria Bakalova v filmu Borat Subsequent Moviefilm Dominique Fishback v filmu Judas and the Black Messiah Ashley Madekwe v filmu County Lines Yuh-Jung Youn v filmu Minari

icon-expand Yuh-Jung Youn (na sredini) v filmu Minari. FOTO: Profimedia

Najboljša moška stranska vloga: Daniel Kaluuya v filmu Judas and the Black Messiah Barry Keoghan v filmu Calm With Horses Alan Kim v filmu Minari Leslie Odom Jr v filmu One Night In Miami... Clarke Peters v filmu Da 5 Bloods Paul Raci v filmu Sound of Metal

icon-expand Daniel Kaluuya v filmu Judas and the Black Messiah FOTO: Profimedia

Najboljši režiser: Another Round (Nažgani) režiserja Thomasa Vinterberga Babyteeth režiserke Shannon Murphy Minari režiserja Lee Isaac Chung Nomadland režiserke Chloé Zhao Quo Vadis, Aida? režiserke Jasmile Žbanić Rocks režiserke Sarah Gavron

Vzhajajoča zvezda (izglasuje občinstvo): Kingsley Ben-Adir Morfydd Clark Bukky Bakray Ṣọpẹ́ Dìrísù Conrad Khan

Najboljši britanski prvenec za režijo, scenarij ali produkcijo: His House – Remi Weekes (scenarij/režija) Limbo – Ben Sharrock (scenarij/režija), Irune Gurtubai (produkcija) Moffie – Jack Sidey (scenarij/produkcija) Rocks – Theresa Ikoko, Claire Wilson (scenarij) Saint Maud – Rose Glass (scenarij/režija), Oliver Kassman (produkcija)

Najboljši tujejezični film: Nažgani (Another Round) Dear Comrades! Nesrečniki (Les Misérables) Minari Quo Vadis, Aida?

Najboljši dokumentarni film: Collective David Attenborough: A Life on Our Planet The Dissident My Octopus Teacher The Social Dilemma Najboljši animirani film: Naprej (Onward) Soul Wolfwalkers Najizvirnejši scenarij: Nažgani (Another Round) – Tobias Lindholm, Thomas Vinterberg Mank – Jack Fincher Obetavna mladenka (Promising Young Woman) – Emerald Fennell Rocks – Theresa Ikoko, Claire Wilson The Trial of the Chicago 7 – Aaron Sorkin Za najboljši prirejeni scenarij: The Dig – Moira Buffini The Father – Christopher Hampton, Florian Zeller The Mauritanian – Rory Haines, Sohrab Noshirvani, MB Traven Nomadland – Chloé Zhao The White Tiger – Ramin Bahrani Za najboljšo kostumografijo: Ammonite – Michael O'Connor The Dig – Alice Babidge Emma – Alexandra Byrne Ma Rainey's Black Bottom – Ann Roth Mank – Trish Summerville