Podelitev emmyjev bo vodil komik Kenan Thompson

Kenan Thompson je najbolj znan po dolgoletnem sodelovanju v satirični oddaji Saturday Night Live (SNL). Komik je bil šestkrat nominiran za nagrado emmy, leta 2018 pa jo je prejel za izvirno glasbo in besedilo za pesem Come Back, Barack iz serije SNL. Med drugim je zaigral v komediji Barbershop 2: Back in Business in akcijski grozljivki Kače na letalu.