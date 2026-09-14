Podelitev emmyjev: kaj pravijo napovedi?

Do podelitve emmyjev nas loči le še nekaj ur, napovedi zmagovalcev pa so vse glasnejše. Letošnja dirka je na vrhu videti precej jasna. Največ, kar 25 nominacij, ima dramska serija Pittsburška bolnišnica , med komedijami je v ospredju zadnja sezona serije Hacks , presenetljivo močan tekmec pa je z 19 nominacijami postala tudi serija Widow's Bay .

Večina tujih medijev s portaloma Entertainment Weekly in Vanity Fair na čelu zmago v kategoriji za najboljšo dramsko serijo napoveduje seriji Pittsburška bolnišnica. Po mnenju poznavalcev naj bi kipec za najboljšega igralca v dramski seriji ponovno romal v roke Noaha Wyleja (Pittsburška bolnišnica). Še en emmy v kategoriji najboljše igralke v stranski vlogi v dramski seriji se po mnenju tujih medijev obeta tudi igralki Katherine LaNasa, ki je prav tako zaigrala v seriji Pittsburška bolnišnica.

Med nominirankami za najboljšo igralko v glavni vlogi v dramski seriji najbolj izstopa Rhea Seehorn (Pluribus), za petami ji je Keri Russell (The Diplomat). Pri režiserjih dramskih serij bi po mnenju poznavalcev lahko slavil Vince Gilligan (Pluribus). Med nominiranci za najboljšega igralca v stranski vlogi v dramski seriji izstopa Tom Pelphrey (Task).

Med povratniki na odru za zmagovalce se bo zelo verjetno že petič zapovrstjo pojavila Jean Smart za vlogo v seriji Hacks. Zvezdnica je za vlogo komedijantke Deborah Vance osvojila že štiri emmyje v kategoriji za najboljšo igralko v glavni vlogi v komični seriji. Njena največja konkurenca je Lisa Kudrow (The Comeback), vendar večina strokovnjakov meni, da je Smart preprosto premočna.

V preostalih kategorijah, ki so povezane s komičnimi serijami, se kipci obetajo ekipi serije Widow's Bay. Za najboljšo glavno vlogo bi lahko slavil Matthew Rhys, med stranskimi vlogami izstopata Kate O'Flynn in Stephen Root. Med omejenimi serijami izstopajo serije Beef, DTF St. Louis in The Beast in Me. Emmy za najboljši resničnostni/tekmovalni program bi lahko romal v roke šova The Traitors, kipec za najboljšo pogovorno oddajo pa k šovu Last Week Tonight with John Oliver.

Ali napovedi držijo, bo znano nocoj oziroma v torek v zgodnjih jutranjih urah.