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Podelitev emmyjev: kaj pravijo napovedi?

Los Angeles, 14. 09. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Emmy

Nocoj se bo v mestu angelov odvila podelitev prestižnih televizijskih nagrad emmy. Večer, poln glamurja in zvezdniških imen, bo povezovala igralka Mariska Hargitay. Kaj pravijo napovedi? Kdo bo veliki zmagovalec večera? Kdo bo domov odšel praznih rok?

Do podelitve emmyjev nas loči le še nekaj ur, napovedi zmagovalcev pa so vse glasnejše. Letošnja dirka je na vrhu videti precej jasna. Največ, kar 25 nominacij, ima dramska serija Pittsburška bolnišnica, med komedijami je v ospredju zadnja sezona serije Hacks, presenetljivo močan tekmec pa je z 19 nominacijami postala tudi serija Widow's Bay.

Podelitev emmyjev: kaj pravijo napovedi?
Podelitev emmyjev: kaj pravijo napovedi?
FOTO: Profimedia

Večina tujih medijev s portaloma Entertainment Weekly in Vanity Fair na čelu zmago v kategoriji za najboljšo dramsko serijo napoveduje seriji Pittsburška bolnišnica. Po mnenju poznavalcev naj bi kipec za najboljšega igralca v dramski seriji ponovno romal v roke Noaha Wyleja (Pittsburška bolnišnica). Še en emmy v kategoriji najboljše igralke v stranski vlogi v dramski seriji se po mnenju tujih medijev obeta tudi igralki Katherine LaNasa, ki je prav tako zaigrala v seriji Pittsburška bolnišnica.

Med nominirankami za najboljšo igralko v glavni vlogi v dramski seriji najbolj izstopa Rhea Seehorn (Pluribus), za petami ji je Keri Russell (The Diplomat). Pri režiserjih dramskih serij bi po mnenju poznavalcev lahko slavil Vince Gilligan (Pluribus). Med nominiranci za najboljšega igralca v stranski vlogi v dramski seriji izstopa Tom Pelphrey (Task).

Med povratniki na odru za zmagovalce se bo zelo verjetno že petič zapovrstjo pojavila Jean Smart za vlogo v seriji Hacks. Zvezdnica je za vlogo komedijantke Deborah Vance osvojila že štiri emmyje v kategoriji za najboljšo igralko v glavni vlogi v komični seriji. Njena največja konkurenca je Lisa Kudrow (The Comeback), vendar večina strokovnjakov meni, da je Smart preprosto premočna.

V preostalih kategorijah, ki so povezane s komičnimi serijami, se kipci obetajo ekipi serije Widow's Bay. Za najboljšo glavno vlogo bi lahko slavil Matthew Rhys, med stranskimi vlogami izstopata Kate O'Flynn in Stephen Root. Med omejenimi serijami izstopajo serije Beef, DTF St. Louis in The Beast in Me. Emmy za najboljši resničnostni/tekmovalni program bi lahko romal v roke šova The Traitors, kipec za najboljšo pogovorno oddajo pa k šovu Last Week Tonight with John Oliver.

Ali napovedi držijo, bo znano nocoj oziroma v torek v zgodnjih jutranjih urah.

 

Razlagalnik

Nagrade emmy so najprestižnejše ameriške televizijske nagrade, ki jih podeljuje Akademija za televizijsko umetnost in znanost. Pogosto jih primerjajo z oskarji v filmski industriji, saj veljajo za vrhunec priznanja za odličnost v televizijski produkciji, igri, režiji in pisanju scenarijev. Nagrada, ki predstavlja krilato žensko, ki drži atom, simbolizira združitev umetnosti in tehnologije v televizijskem mediju.

Los Angeles se imenuje 'mesto angelov' zaradi dobesednega prevoda španskega imena mesta 'El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles', kar pomeni 'Mesto naše gospe, kraljice angelov'. Ime izvira iz časa španske kolonizacije Kalifornije, danes pa se ta vzdevek pogosto uporablja v medijih in kulturi, saj mesto predstavlja središče svetovne zabavne industrije.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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