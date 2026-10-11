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Podelitev emmyjev od leta 2027 naprej brezplačno na spletu

Los Angeles, 11. 10. 2026 10.24 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Emmy

Od leta prihodnjega leta naprej bo slavnostna podelitev prestižnih nagrad emmy na ogled brezplačno po spletu. Šestletna pogodba nadomešča rotacijo gala dogodka med večjimi televizijskimi mrežami, kot so ABC, CBS, Fox in NBC. Slovesnost bo tako vsak september brezplačno na ogled v živo po vsem svetu, brez naročnine na platočno platformo.

Po poročanju britanskega BBC je poteza še en pokazatelj, kako se ob spreminjanju navad gledalcev dogodki v živo premikajo na digitalne platforme. Tudi podelitev oskarjev bo od leta 2029 dalje v živo na ogled preko spletne platforme YouTube.

Med letošnjo podelitvijo nagrad emmy so se poklonili pokojni pevki Dolly Parton.
Med letošnjo podelitvijo nagrad emmy so se poklonili pokojni pevki Dolly Parton.
FOTO: Profimedia

Vodja raziskav pri Forrester Mike Proulx meni, da dotedanja ureditev ni bila več usklajena s sodobno televizijo. "Oddaje, ki poganjajo to panogo, večinoma nastajajo na pretočnih platformah, medtem ko so bile same nagrade vezane na klasično televizijo," je še dejal. Kot je pojasnil, je sodelovanje z vodilno pretočno storitvijo, kot je Prime Video, tudi smiselna poteza za naslednje poglavje podelitve nagrad emmy.

Po besedah predsednika upravnega odbora Ameriške televizijske akademije Crisa Abrego dogovor podelitvi nagrad zagotavlja "izjemen svetovni doseg", saj omogoča spremljanje prenosa v živo občinstvu v več kot 200 državah.

Preberi še Komična grozljivka Vdovin zaliv osvojila 14 televizijskih nagrad emmy

Z nagradami emmy, ki jih podeljujejo od leta 1949, slavijo dosežke na področju igre, pisanja in produkcije ter služijo kot osrednja predstavitev svetovne televizijske industrije.

Nenavadna komična grozljivka Vdovin zaliv je letos prejela 14 emmyjev, med drugim za najboljšo komedijo ter s tem upravičila vlogo favorita z 19 nominacijami. Pittsburška bolnišnica pa je ponovila lanski uspeh ter osvojila emmyja za dramsko serijo.

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