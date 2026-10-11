Podelitev emmyjev od leta 2027 naprej brezplačno na spletu

Po poročanju britanskega BBC je poteza še en pokazatelj, kako se ob spreminjanju navad gledalcev dogodki v živo premikajo na digitalne platforme. Tudi podelitev oskarjev bo od leta 2029 dalje v živo na ogled preko spletne platforme YouTube.

Vodja raziskav pri Forrester Mike Proulx meni, da dotedanja ureditev ni bila več usklajena s sodobno televizijo. "Oddaje, ki poganjajo to panogo, večinoma nastajajo na pretočnih platformah, medtem ko so bile same nagrade vezane na klasično televizijo," je še dejal. Kot je pojasnil, je sodelovanje z vodilno pretočno storitvijo, kot je Prime Video, tudi smiselna poteza za naslednje poglavje podelitve nagrad emmy.

Po besedah predsednika upravnega odbora Ameriške televizijske akademije Crisa Abrego dogovor podelitvi nagrad zagotavlja "izjemen svetovni doseg", saj omogoča spremljanje prenosa v živo občinstvu v več kot 200 državah.