Podelitev emmyjev zaradi stavke scenaristov pod vprašajem

Manj kot tri mesece pred načrtovano slovesnostjo so neimenovani viri za tuje medije razkrili, da organizatorji aktivno razpravljajo o več načrtih za izredne razmere, vključno s popolno odložitvijo dogodka, če se stavka ne bo končala do konca poletja.

Spomnimo, v začetku maja je na tisoče hollywoodskih televizijskih in filmskih scenaristov po neuspešnem pogajanju za višjo plačo in boljše delovne pogoje začelo stavko, ki je in še vedno močno vpliva na filmsko in televizijsko produkcijo. Stavka je že pustila pečat na podelitvi filmskih in televizijskih nagrad MTV ter podelitvi gledaliških nagrad tony.

Scenaristi poleg boljših delovnih pogojev in višjih plač zahtevajo tudi jasno politiko prisotnosti umetne inteligence v industriji ter zajamčeno minimalno število tednov zaposlitve na sezono ter od šest do dvanajst mest veliko skupino scenaristov na projekt, studiem pa očitajo pretirano ekonomično delovanje, ki želi pisanje scenarijev v celoti transformirati v projektno in samostojno delo.