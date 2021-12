Podelitev evropskih filmskih nagrad znova v digitalni obliki

Slovesnost bo gostila nemška igralka Annabelle Mandeng iz studia v Areni Berlin, kjer so sicer nameravali podelitev izpeljati v živo. Prisotni bodo nekateri podeljevalci nagrad za različne kategorije, nekateri pa se bodo pridružili virtualno. Prenos bo dostopen preko spleta, pokrivala pa ga bodo tudi družbena omrežja Instagram, Twitter in Facebook.

Z največ nominacijami bodo na podelitev prišli letošnji dobitnik zlate palme v Cannesu - francosko-belgijski film Titan režiserke Julie Ducournau, dvakratni dobitnik oskarja - drama Oče Floriana Zellerja in koprodukcija bosanske režiserke Jasmile Žbanič Quo Vadis, Aida?. Vsi so prejeli po štiri nominacije. S po tremi nominacijami jima sledita filma The Hand Of God (Bila je božja roka) italijanskega režiserja Paola Sorrentina in koprodukcija Kupe št. 6 finskega režiserja Juha Kuosmanena.

Vsi omenjeni filmi se potegujejo za naziv evropskega filma leta, Julia Ducournau, Zeller, Jasmila Žbanič in Sorrentino pa tudi za najboljšega režiserja skupaj z romunskim režiserjem Radujem Judejem, ki je nominiran s filmom Nesrečni fuk ali Nori pornič, letošnjim dobitnikom berlinskega zlatega medveda.