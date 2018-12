Podelitev oskarjev bo vodil Kevin Hart

Kevin Hart, zvezdnik filma Jumanji: Dobrodošli v džungli,bo gala prireditev prestižnih filmskih nagrad vodil po tem, ko jo je dve leti zapored vodil komik Jimmy Kimmel. Hart je sicer že vodil podelitev video nagrad MTV.

"Že leta me snubijo, da bi bil voditelj oskarjev, a moj odgovor je bil vedno enak. Rekel sem, da bo to zame kot komika življenjska priložnost in da se bo zgodilo, ko se bo moralo," je 39-letnik zapisal na Instagramu ter priznal, da ima njegova mama zaradi tega nasmeh do ušes. Družini, prijateljem in oboževalcem pa se je ob tej priložnosti zahvalil še za vso podporo.