Podelitev oskarjev zabeležila rekordno nizko gledanost

Letošnja podelitev oskarjev, na kateri je kar štiri zlate kipce, tudi za najboljši film, prejel južnokorejski film Parazit režiserja Boonga Joon-hoja, je bila, tako kot že lanska, brez gostitelja. Za tak format se je ameriška filmska akademija odločila, da bi ponovila uspeh lanskega leta, ko se je gledanost v primerjavi z letom prej dvignila za 11 odstotkov. Formatu brez voditelja se je delno izneverila le s kratkim uvodnim nagovorom komikov Chrisa Rocka in Steva Martina.

Tri ure in pol trajajoča prireditev, ki jo je v živo prenašala televizija ABC, je bila tudi glasbeno obarvana. Nastopili so od Eltona Johna do Eminema inBillie Eilish. A niso premogli čara, kot sta ga na lanski prireditvi dosegla nastop zasedbe Queen ali čustveni duet Lady Gaga in Bradleyja Cooperja.