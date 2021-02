Letošnji oskarji bodo potekali na več lokacijah

Ameriška filmska akademija je razkrila, da bo podelitev nagrad, napovedana za 25. april, zaradi pandemije potekala na več lokacijah in bo predvajana v živo. V Los Angelesu namreč veljajo strogi ukrepi, zato bo tokrat znamenito gledališče Dolby le eno od prizorišč težko pričakovane oskarjevske slovesnosti.

Oskarje so zadnja desetletja podeljevali v losangeleškem gledališču Dolby, a bodo organizatorji letos zaradi ukrepov za zajezitev novega koronavirusa primorani nekoliko spremeniti koncept. Kot je dejal predstavnik akademije, si želijo podelitev ustvariti kot živ dogodek za globalno občinstvo. Tako so se odločili, da bodo za snemanje uporabili več prizorišč, bo pa gledališče Dolby eno od njih.

icon-expand Oskarji bodo letos potekali nekoliko drugače. FOTO: Profimedia

Produkcijo podelitve so zaupali režiserju Stevenu Soderberghu, ki je dejal, da so s koproducentomaJessejem Collinsom in Stacey Sher ob tej priložnosti "vznemirjeni in prestrašeni obenem". Po besedah predstavnika akademije bo 93. podelitev oskarjev nekaj še ne videnega, pri njeni organizaciji pa bosta v ospredju zdravje in varstvo vseh, ki bodo pri njej sodelovali. Več podrobnosti še niso razkrili.

Letošnja podelitev oskarjev je bila, tudi zaradi zamikov filmskih premier v času pandemije, prestavljena za dva meseca in bo zaokrožila že tako razvlečeno sezono podeljevanja filmskih nagrad. Pri agenciji AFP so ob letošnjem večlokacijskem šovu spomnili, da je podelitev oskarjev že leta 1953, prvič, ko so pripravili njen televizijski prenos, potekala med Los Angelesom in New Yorkom.

Bodo pa tudi organizatorji podelitve zlatih globusov, ki je napovedana za 28. februar, sledili konceptu več prizorišč. Tina Fey bo tako del prireditve povezovala iz New Yorka, medtem ko boAmy Poehler v Los Angelesu. Drugačen koncept pa so ubrali za septembrske emmyje, ko so podelitev pripravili v skoraj praznem gledališču v Los Angelesu, nominiranci in zmagovalci pa so se preko videoklicev oglašali iz svojih domov ali z drugih varnih prizorišč.