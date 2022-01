Podelitev oskarjev znova z voditeljem. Ali bo to Tom Holland?

Leta 2019 bi moral podelitev voditi Kevin Hart , vendar je po homofobnih tvitih sam sprejel odločitev o opustitvi dodeljene naloge. Prireditev so tako izpeljali brez voditelja, kar se je izkazalo za uspeh, pri preverjeni formuli pa so vztrajali tudi v letih 2020 in 2021. Novost je navdušila kritike in občinstvo, prenos pa je bil zaradi odsotnosti voditelja krajši za kar pol ure.

Pred tem so se v voditeljski vlogi preizkusili tudi Jimmy Kimmel (leta 2017 in 2018), Chris Rock (2016), Neil Patrick Harris (2015), Ellen DeGeneres (2014), Seth MacFarlane (2013), Billy Crystal (2012) in James Franco ob Anne Hathaway (2011).

Letos se bosta pod televizijski prenos podpisala režiser Glenn Weiss in producent Will Packer. Vse glasnejše pa so govorice, da bi lahko v voditeljske čevlje stopil igralec Tom Holland. Spider-Man je v preteklih intervjujih večkrat poudaril, da ga ta naloga zanima. Hollywood Reporter tako poroča, da se je akademija že potrudila in stopila v stik s 25-letnim Angležem. ''Če bi me vprašali, ali želim sodelovati, bi to storil, to bi bilo izjemno zabavno. Resnično bi užival v tem,'' je dejal na to temo.