Podelitev že druge zlate role prvemu slovenskemu božičnemu filmu Kapa

Prvi slovenski božični film Kapa še vedno navdušuje. V kinematografih si ga je ogledalo že več kot 60.000 gledalcev, kar pomeni, da je dosegel mejnik za novo nagrado. Presrečna filmska ekipa z glavno igralko Kajo Podreberšek na čelu je v sredo prejela že drugo zlato rolo.

Film Kapa je na dobri poti, da zavzame mesto prave božične klasike. Naš prvi celovečerec je vitrine ustvarjalcev polnil že pred slovensko premiero, v dobrih treh mesecih pa je v kinodvorane privabil več kot 50.000 gledalcev in si s tem prislužil drugo zlato rolo. "Mislila sem, da bo to bolj pokal, podoben kot pri nogometu, nisem si mislila, da se bo rolal," je po prejemu nagrade, ki so jo ustvarjalci filma prejeli v sredo v Koloseju, povedala glavna igralka Kaja Podreberšek. Ne samo, da se dobesedno rola, zlata rola je predvsem dokaz, da je film med gledalci dobro sprejet. "Ker sem že v petem razredu, se zavedam, da je 50.000 res veliko," je še dodala mlada igralka.

"Zelo smo veseli in presenečeni, ampak kdo bo dobil kipec, je najmanj pomembna stvar," pa je nagrado, ki sta jo podelili predstavnica Koloseja Janja Plestenjak in Petra Vidmar (Filmski producenti Slovenije) kot predstavnica Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev, komentiral režiser filma Slobodan Maksimović. Z nagrado so zadovoljni tudi izkušeni igralci, ki so zaigrali v prvem slovenskem božičnem filmu. "Film žanje uspehe. Tudi komplimente gledalcev. Res pa je, da že, da ljudje gredo množično gledat film, je to nagrada, saj s tem priznajo, da je kakovosten, ker se redko kdaj zgodi, da greš gledat slabo stvar množično," je povedal igralec Jernej Kuntner.

Ustvarjalci so sicer že pred božičem izvedeli, da bodo dobili filmsko nagrado, sami pa pravo vrednost vidijo drugje. "Meni je zelo lepo dobiti kipec, zelo lepo je, ko se vidimo in skupaj proslavljamo, ampak ko me na cesti kdo pocuka za rokav in reče, joj, kako lep film ste naredili, mi je to najboljše," je zaupala igralka Mojca Fatur. "Na samem snemanju je bilo polno magije, čudovito vzdušje in po moje se to tudi čuti na samem filmu," je še razkrila.