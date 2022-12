Podelitev zlatih globusov bo vodil komik Jerrod Carmichael

Ameriški komik in igralec Jerrod Carmichael bo januarja vodil podelitev zlatih globusov, sta v četrtek sporočila Združenje tujih dopisnikov v Hollywoodu (HFPA) in ameriška televizijska hiša NBC. Osemdeseta podelitev filmskih in televizijskih nagrad je napovedana za 10. januar na Beverly Hillsu. Nominacije bodo objavljene v ponedeljek.

"Navdušeni smo, da bo Jerrod Carmichael vodil zgodovinsko 80. podelitev zlatih globusov. Njegov talent komično zabava in navdušuje občinstvo, hkrati zna poskrbeti za trenutke, ki spodbujajo k razmišljanju in so tako pomembni v času, v katerem živimo," je v izjavi povedala Helen Hoehne, predsednica HFPA. Carmichael, dobitnik nagrade emmy, je znan po televizijski seriji The Carmichael Show in nastopih v satirični oddaji Saturday Night Live. Zaigral je tudi v filmih, kot sta filma Sosedje in Transformerji: Zadnji vitez.

Jerrod Carmichael bo vodil zlate globuse, ki jih bodo podelili prihodnje leto. FOTO: AP

Nazadnje sta podelitev zlatih globusov vodili igralki Tina Fey in Amy Poehler leta 2021. Lani je NBC odpovedal tradicionalni televizijski prenos podelitve, sama podelitev pa je potekala brez občinstva, voditelja in sprejema na rdeči preprogi. Imena nagrajencev so bila objavljena le prek računov združenja HFPA na družbenih omrežjih.