Podelitev zlatih globusov kljub kritikam in bojkotu ostaja

Podelitev zlatih globusov prihodnje leto bo, so zatrdili organizatorji, pa čeprav brez prenašanja televizije NBC, ki je za to skrbela od leta 1996. Na NBC se pridružujejo kritikam, da so reforme, ki jih je Združenje tujih dopisnikov Hollywooda, ki podeljuje nagrade, sprejelo po obtožbah rasizma in seksizma, nezadostne. Prireditev bo 9. januarja.

Organizatorji po pisanju francoske tiskovne agencije AFP še niso razkrili podrobnosti glede prireditve, tako denimo ni znano, ali bo ta potekala v živo ali le virtualno in kdo bo poskrbel za prenos. Združenje tujih dopisnikov Hollywooda (HEPA) povezuje skoraj 100 novinarjev in filmskih kritikov, ki že vrsto let delujejo v Hollywoodu. V zadnjem letu je bilo združenje deležno ostrih kritik zaradi pomanjkanja raznolikosti in nepreglednih meril za članstvo. Približno 90 članov združenja je maja letos sicer sprejelo obsežen predlog reform, da bi združenje postalo bolj vključujoče in raznoliko. Kot piše AFP, so ta mesec sprejeli 21 novih članov, zlasti Afroameričanov, ki so jih poimenovali "največji in najrazličnejši novi razred" v 78-letni zgodovini združenja, podobno širitev načrtujejo tudi za prihodnje leto. Vendar je več zvezdnikov in vidnih hollywoodskih podjetij napovedane reforme označilo za nezadostne. Tako je denimo igralec Tom Cruise združenju v znak protesta vrnil svoje tri zlate globuse, dve večji pretočni platformi pa sta napovedali, da prekinjata sodelovanje z združenjem. Kritikam se je z omenjeno odločitvijo pridružila tudi televizija NBC, ki prenaša podelitev zlatih globusov. Poleti je v javnost prišla novica, da v Hollywoodu uvajajo nove nagrade za filme, ki niso posneti v angleškem jeziku. Nagrade združenja filmskih kritikov (Critics Choice Association) World Movie Awards bodo od leta 2022 namenjene najboljšim mednarodnim produkcijam, ki niso posnete v angleškem jeziku. Tudi v združenju kritikov so namreč kritični do združenja HEPA.