Podelitve oskarjev prvič po več kot pol stoletja ne bodo predvajali v Hongkongu

V Hongkongu prvič po več kot petih desetletjih ne bodo prikazali podelitve oskarjev. Slovesnost je v Hongkongu vsako leto od leta 1969 prenašala brezplačna TVB na svojem angleškem programu, prihodnji mesec pa podelitve ne bo na nobenem tamkajšnjem televizijskem kanalu.

"To, da letos ne bomo nadaljevali z oskarji, je bila povsem komercialna odločitev," je za agencijo AFP povedal tiskovni predstavnik televizije TVB. Odločitev je padla po tem, ko je Bloomberg News v začetku meseca poročal, da je propagandni oddelek kitajske komunistične partije svojim medijem, ki so pod državnim nadzorom, zapovedal, naj predvajajo nagrade in ne prikazujejo slovesnosti v živo. Razlog za to naj bi bile nominacija za kratki dokumentarni film Do Not Split o hongkonških prodemokratičnih protestih ter šest nominacij za filmNomadland na Kitajskem rojene ameriške režiserke Chloe Zhao.

Državni mediji od takrat objavljajo prispevke, v katerih kritizirajo dokumentarni film, nacionalisti pa so se na spletu obregnili ob Chloe Zhao zaradi komentarjev, ki jih je izrekla pred leti in so bili kritični do Kitajske. Državna radiotelevizija CCTV, ki je že predvajala slovesno podelitev oskarjev, medtem še ni potrdila, ali bo prikazala letošnjo podelitev.

Oskarje bodo letos podelili 25. aprila. FOTO: Profimedia

Po pisanju AFP so na celinski Kitajski vsi mediji strogo cenzurirani, napol avtonomni Hongkong pa ohranja več svoboščin po načelu 'ena država, dva sistema'. Toda vzdušje se hitro spreminja. Po velikih in pogosto nasilnih protestih za demokracijo leta 2019 se je Peking odločil zaustaviti opozicijo in je mestu med drugim naložil obsežen zakon o nacionalni varnosti. Prodemokratsko opozicijo so zmanjšali, vendar je zakon prodrl tudi na mestno kulturno sceno. V zadnjih tednih so kinematografi umaknili protestni dokumentarni film, univerza je odpovedala razstavo fotoreporterjev, v muzeju sodobne umetnosti, ki ga bodo kmalu odprli, pa so povedali, da bodo uradnikom omogočili pregled njegove zbirke.

Podelitev 93. oskarjev je predvidena 25. aprila. Z desetimi nominacijami vodi črno-beli film o Hollywoodu Mank režiserja Davida Fincherja.