Podeljene nagrade emmy: Zendaya presenečenje večera

Zendaya se je prestižnega kipca razveselila za svojo delo v seriji Euphoria , s čimer je presenetila mnoge, saj sta za favoritki v kategoriji najboljše igralke v dramski seriji veljali starejši kolegici Jennifer Aniston za vlogo v The Morning Show ter Laura Linney , ki blesti v seriji Ozark . 24-letnica je ob sprejemu nagrade nekaj besed spoštovanja namenila vrhovni sodnici Združenih držav Amerike Ruth Bader Ginsburg , ki je umrla v preteklem tednu, in gledalce obenem spomnila na to, kako pomembno je, da se udeležijo prihajajočih volitev.

Serija Schitt's Creek , ki pripoveduje zgodbo o premožni družini, ki je prisiljena živeti v motelu, je prejela največ nagrad, slavila je kar v devetih kategorijah. Postala je najboljša humoristična serija leta, pobrala pa tudi nagrade za najboljše glavne igralce. Za delo v seriji so slavili igralci Catherine O'Hara, Eugene Levy, Daniel Levy in Annie Murphy . Prvič v zgodovini podelitve nagrad emmy je humoristična serija v istem letu slavila v vseh sedmih glavnih kategorijah, so sporočili organizatorji dogodka.

Zaradi pandemije letošnja prireditev ni postregla z rdečo preprogo, odsotno je bilo tudi občinstvo, podelitev pa so v živo prenašali na televizijskem programu ABC. Producenti so nominirancem omogočili ločene snemalne sete s kamerami in mikrofoni. Dogodek je povezoval Jimmy Kimmel, ki je ob tej priložnosti dejal: "To danes zvečer ni pomembno, covida ne bomo zaustavili, niti pogasili številnih požarov, je pa zabavno. In zabava je tisto, kar trenutno potrebujemo."

Kdo so zmagovalci v glavnih kategorijah:

Najboljša dramska serija:

Nasledstvo (Succession)

Najboljša humoristična serija:

Schitt's Creek

Najboljša kratka serija:

Watchmen

Najboljši igralec v dramski seriji:

Jermy Strong, Succession

Najboljša igralka v dramski seriji:

Zendaya, Euphoria

Najboljši igralec v humoristični seriji:

Eugene Levy, Schitt's Creek

Najboljša igralka v humoristični seriji:

Catherine O'Hara, Schitt's Creek

Najboljši igralec v kratki seriji ali televizijskem filmu:

Mark Ruffalo,I Know This Much Is True

Najboljša igralka v kratki seriji ali televizijskem filmu:

Regina King, Watchmen