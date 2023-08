Podeljene nagrade Festivala kratkega filma

"Skozi oči filmskega ustvarjalca vidimo, kako se mesto lahko preoblikuje, postane policijsko nadzorovano in odtujeno za prebivalce. Film prikazuje življenje v mestu skozi tisto, kar je običajno nevidno in zanemarjeno in je intimen prikaz osamljenosti in tesnobe, ki jo ta povzroča," je v utemeljitvi zapisala mednarodna žirija, ki so jo sestavljali raziskovalka, umetnica in režiserka dokumentarnih filmov Tara Najd Ahmadi , režiser Andrius Blaževičius ter strokovnjakinja za film in medije Borjana Gaković .

Zmagovalni film programa FeKK SLO je Škatla avtorja Tomaža Pavkoviča. Žirija je v obrazložitvi film opisala kot "intimno zgodbo o spremembah, refleksijo o minevanju časa in o tem, kaj se s časom izgubi ali pridobi". Posebno omembo v programu FeKK SLO pa je mednarodna žirija namenila filmu Razgled avtorice Eme Paš. Kot je zapisala, ta kratki dokumentarec "odlikujejo smisel za humor, bližina s protagonistkama, občutek za podrobnosti in prikazovanje občudovanja vredne strasti do življenja".

V programu FeKK BAL je zmagovalni film Umik avtorice Anabele Angelovske. Film je po mnenju žirije "pronicljiv prikaz tega, kako imperializem, kapitalizem in njun vojni stroj spreminjajo in uničujejo lokalne načine življenja v najmanjših kotičkih sveta; film se sprašuje, kaj se fizično in psihično zgodi z odraslimi, ki sodelujejo v tej igri? Kaj se zgodi z njihovimi otroki".

Posebno omembo v programu FeKK BAL je mednarodna žirija namenila filmu Drobne podrobnosti: En film, dva reza avtorice Miljane Niković. V utemeljitvi je zapisala, da se "igriv in konceptualno zasnovan kratki film z rdečo stimulativno podobo norčuje iz filmskih stereotipov in ustvarja ritem, pesem in besedno igro". Kot je še zapisala žirija, filmu posebno omembo podeljuje za eksperimentiranje z novo obliko kolažiranja podob, besed in glasbe.

Žirija filmskih kritikov je v programu FeKK SLO nagradila animirani film Legenda o Zlatorogu avtorice Lee Vučko. V utemeljitvi je med drugim zapisala, da Legenda o Zlatorogu posega v "globoko v mitsko folkloro naroda, toda ne zato, da bi vzpostavljala identitarno pripoved, temveč da bi povedala univerzalno in nadčasovno zgodbo o ljubezni, naravi človeka in moškosti. Obenem skozi vpogled v življenje preteklosti na kompleksen način nagovori sodobno ekološko zavest". Opozorila pa je tudi na glasbo, zaigrano na tradicionalne instrumente.

V programu FeKK BAL pa je žirija filmskih kritikov nagradila film Stevardesa-737, ki ga je režiral Thanasis Naofotistos. V utemeljitvi nagrade ga je opisala kot "mojstrski tečaj stopnjevanja napetosti, agilne koreografije in črnega humorja". "Režiser Thanasis Neofotistos v generično anonimnem, a klavstrofobično zamejenem dogajalnem prostoru napetost stopnjuje do njenega anksioznega vrelišča. Boleč zobni aparat kot fizična manifestacija duševne bolečine in nerazrešene družinske travme? Melodrama par excellence," še piše v utemeljitvi.

Žirijo filmskih kritikov so sestavljali Ana Jurc, Maruša Kuret in Muanis Sinanović. Tekmovalni program FeKK BAL je vključeval filme iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Hrvaške, Grčije, Kosova, Makedonije, Črne gore, Romunije in Srbije. Deveta edicija FeKK je na različnih prizoriščih po Ljubljani ponudila 29 projekcij in drugih dogodkov, na katerih bodo prikazali več kot 150 kratkih filmov iz več kot 30 držav.