Podjetje Margot Robbie zadolženo za produkcijo filma o družabni igri monopoli

Zvezdničina družba je nazadnje sodelovala pri filmu Saltburn in lanskoletni uspešnici Barbie, v kateri je avstralska igralka tudi zaigrala. V februarskem pogovoru za Variety je 33-letna Margot Robbie dejala: "Želimo narediti več filmov, ki bodo imeli učinek, kot ga ima Barbie. Ne vem, ali mora to biti Barbie 2. Zakaj to ne more biti še ena velika, izvirna, drzna ideja, kjer dobimo neverjetnega filmskega ustvarjalca, velik proračun za igranje in zaupanje velikega konglomerata, ki stoji za njimi? To si želim narediti."

Adam Fogelson, predsednik skupine Lionsgate Motion Picture Group, je dejal, da so nad projektom izjemno navdušeni in verjamejo, da bi bila to lahko naslednja uspešnica. Zev Foreman, vodja filmskega oddelka za Hasbro Entertainment, pa je povedal: "Kot ena najbolj ikoničnih iger na svetu monopoli ponuja neverjetno platformo in priložnosti za pripovedovanje zgodb."