Pogajanja neuspešna: tudi filmski igralci in igralke bodo stavkali

Hollywoodski filmski igralci in igralke se pripravljajo na začetek stavke, s katero se bodo prvič po letu 1960 pridružili scenaristom, ki stavkajo že od maja letos. Ker so bila pogajanja o plačah in varovalih okrog umetne inteligence neuspešna, lahko že v petek v Hollywoodu pred velikimi studii pričakujejo skupine igralcev s sindikalnimi transparenti. Sočasni stavki obetata popolno prekinitev vse filmske in televizijske produkcije.

Igralski sindikat SAG-AFTRA, ki zastopa 160.000 igralcev, je sporočil, da so se pogajanja pozno v sredo končala brez dogovora glede njihovih zahtev o plačah in varovalih okrog uporabe umetne inteligence. Pogajalci so nato nacionalnemu odboru sindikata priporočili potrditev stavke. To naj bi se zgodilo v četrtek in tako bodo že v petek v Hollywoodu pred velikimi studii skupine igralcev s sindikalnimi transparenti.

icon-expand Igralski sindikat SAG-AFTRA zastopa 160.000 igralcev, med njimi tudi Meryl Streep, Jennifer Lawrence in Glenn Close. FOTO: Profimedia

Igralci tako kot scenaristi zahtevajo boljše plačilo in varovala pred prihodnjo uporabo umetne inteligence na televiziji in v filmih. "Kot veste, se je v zadnjem desetletju vaše nadomestilo zaradi vzpona pretočnega ekosistema močno zmanjšalo. Poleg tega umetna inteligenca predstavlja eksistencialno grožnjo ustvarjalnim poklicem," so po neuspešnih pogovorih zapisali v izjavi SAG-AFTRA. Vodstvo industrije ni hotelo priznati, da so ogromni premiki v industriji in gospodarstvu škodljivo vplivali na tiste, ki opravljajo delo za filmske in televizijske studie, je še zapisano v izjavi sindikata. "Globoko smo razočarani, da se je SAG-AFTRA odločila odstopiti od pogajanj. To je odločitev sindikata in ne naša," je v četrtek zgodaj zjutraj sporočila Zveza filmskih in televizijskih producentov.

SAG-AFTRA zastopa igralce, med njimi zvezde, kot so Meryl Streep, Jennifer Lawrence in Glenn Close. Vsi člani so se vnaprej strinjali s stavko, če dogovor ne bi bil sklenjen. Nazadnje je sindikat stavkal leta 1980, ko je stavka trajala več kot tri mesece. Stavka bi zvezdnikom preprečila promocijo nekaterih največjih letošnjih filmov, in sicer na vrhuncu sezone poletnih filmskih uspešnic. Po poročanju Varietyja so v Londonu v sredo zvečer premiero filma Christopherja Nolana Oppenheimer prestavili za eno uro, da so se igralci, med njimi Robert Downey mlajši, Matt Damon in Emily Blunt, lahko udeležili premiere brez kršenja sindikalnih pravil.

icon-expand V petek lahko v Hollywoodu pred velikimi studii pričakujejo skupine igralcev s sindikalnimi transparenti. FOTO: Profimedia

Stavka pa bo onemogočila ameriško premiero filma v ponedeljek v New Yorku in rdečo preprogo, na kateri bo konec tedna v Disneylandu predstavljen film Haunted Mansion. Tudi podelitev nagrad emmy, televizijske različice oskarjev, ki naj bi bila 18. septembra, je pod vprašajem in bi jo lahko prestavili na november ali celo na prihodnje leto. Medtem ko je stavka scenaristov že močno zmanjšala število filmov in serij v produkciji, bi stavka igralcev zaustavila skoraj vse.