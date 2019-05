Poginil maček iz legendarnega filma Mačje pokopališče

''Z veliko žalostjo vam sporočamo, da je Leo poginil. Človeška in živalska družina ga bo za vedno pogrešala. Naj njegova zvezda za vedno močno sveti.''

Med drugim je enkrat izjavil, da je bil Leo zelo umirjen, da je rad sedel in strmel. Po njegovih besedah je Leo dobro prenašal tudi 'ličenje', saj so mu morali z ustreznimi preparati namazati dlako, da je bil videti kot nek zombi mačka, mačka iz pekla. Na srečo je bila snov prebavljiva. Dodal je še, da, ko se mačke navadijo na okolje rade delajo in obožujejo pustolovščine.

Leov mrki pogled krasi tudi uradni poster novega filma Mačje pokopališče, ki je v naše kinematografe prišel 4. aprila. Spomnimo, da se je pred dnevi poslovila tudi slavna Čemerna mačka, katere pravo ime je bilo Tardar Sauce.Spletni uporabniki so naredili na tisoče zabavnih "memov" (fotografij s smešnimi pripisi), saj je imela mačka zaradi prirojene napake vedno izraz skrajnega nezadovoljstva. Njeni lastniki so poudarili, da je bila sicer zelo igriva.