Poglejte napovednik nove sezone serije Ja, Chef!

Se še spomnite, kako se je končala tretja sezona serije Ja, Chef? Chef Ljubo (Jurij Zrnec) je imel kar nekaj zdravstvenih težav in je pristal v bolnišnici, poleg tega pa je imel tudi nekaj srčnih težav – simpatije do chefinje Marjete (Tjaša Železnik), ki dela v konkurenčni restavraciji ne more več zanikati.

Kaj se bo dogajalo z njima? Zdi se, da bosta ljubezni dala priložnost, a kakšen odnos bosta razvila? Poleg tega pa je pod vprašajem tudi vodenje kuhinje v restavraciji Chateau de Phillipe. Ljubo se bo vrnil, a mnoge skrbi, da bo svoje zdravje spet zanemaril.

Tudi v Chateu de Phillipe restavraciji bo pestro. Vodja restavracije Pika Golob (Katarina Čas) bo spet v dvomih, ali bi dala Luki (Klemen Janežič) novo priložnost ali ne? Pa Luka? Se bo lahko odločil med Piko in Sašo (Tina Vrbnjak)?

Nova sezona serije Ja, Chef! že na VOYO!