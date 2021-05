Pogovorni šov Ellen DeGeneres se z naslednjim letom zaključuje

Ellen DeGeneres bo svojo uspešno pot kot voditeljica pogovorne oddaje The Ellen DeGeneres Show sklenila v prihodnjem letu. Novico je sama potrdila za ameriško revijo The Hollywood Reporter.

"Če si tako ustvarjalna oseba kot jaz, potrebuješ izzive–kljub temu, da je ta šov čudovit in hkrati zelo zabaven, enostavno več ne predstavlja izziva," je dejala DeGeneresova. Dodala je, da je ustvarjalce šova in ekipo, ki z njo že dalj časa sodeluje, o svoji odločitvi obvestila že 11. maja. Ob tej novici pa je naznanila tudi, da bo o tem spregovorila tudi v intervjuju z Oprah Winfrey.

The Ellen DeGeneres Show je trenutno sredi 18. sezone predvajanja in se bo tako sklenil v izjemni 19. sezoni. Gledanost pogovorne oddaje se je dramatično zmanjšala po obtožbah, ki so pred časom doletele voditeljico. Njeni zaposleni so namreč poročali o "toksičnem okolju in čustvenih zlorabah,"škandal pa je bil v medijih v preteklem letu izjemno odmeven.