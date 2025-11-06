Svetli način
Pogrom nad novo serijo s Kim Kardashian: 'Kriminal proti televiziji'

Los Angeles, 06. 11. 2025 14.50 | Posodobljeno pred 56 minutami

Avtor
R. M.
Serija All's Fair, v kateri eno od treh glavnih vlog odigra Kim Kardashian, je deležna izrazito slabega sprejema. Kritiki in kritičarke ji podeljujejo slabe ocene, prav tako pa ne skoparijo z ostrimi mnenji. Med drugim je namreč slišati, da gre za "kriminal proti televiziji" in za najslabšo serijo leta.

Pred dnevi je izšlo prvih nekaj delov nove serije All's Fair, v kateri eno od glavnih vlog odigra zvezdnica Kim Kardashian. Pri tem ne gre za njeno prvo televizijsko vlogo, so pa oboževalci in oboževalke serijo, v kateri upodobi Alluro Grant, težko pričakovali.

Kim Kardashian v novi seriji All's Fair.
Kim Kardashian v novi seriji All's Fair. FOTO: Profimedia

A serija je naletela na slabe odzive. Kritik The Telegrapha Ed Power ji je namreč namenil zgolj eno zvezdico in jo ocenil kot "kriminal proti televiziji". Ob tem je ocenil, da gre za eno najslabših stvari, ki jih je ustvaril producent in pisec Ryan Murphy. "Nisem vedela, da je še vedno mogoče narediti tako slabo televizijsko serijo," je za Guardian zapisala Lucy Mangan in ji namenila nič zvezdic od petih. Drugi kritiki in kritičarke pa so serijo opisali tudi kot najslabšo serijo letošnjega leta.

Slabih ocen pa je serija s slavno igralsko zasedbo deležna tudi na straneh za ocenjevanje filmskih izdelkov. Na IMDb ima trenutno namreč le 3,2 točke od skupno 10. Na Rotten Tomatoes pa ima le šestodstoten delež kritikov, ki so zadovoljni s serijo - kar nekaj časa je bil omenjeni delež celo nič odstotkov. Kljub kritikam je serija med trenutno najbolj gledanimi.

Poleg Kardashian v seriji zaigrajo še Naomi Watts, Niecy Nash, Sarah Paulson, Glenn Close, Teyana Taylor in Matthew Noszka. Zgodba spremlja skupino odvetnic za ločitve premoženih, ki zapustijo odvetniško pisarno, ki jo vodijo moški, in ustanovijo svojo. Kardashian, ki je med drugim že nastopila v 12. sezoni Ameriške grozljivke (American Horror Story), igra eno od treh ustanoviteljic nove odvetniške pisarne.

