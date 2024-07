Poharska komedija Je kir ke riku?, ki je navdušila v kinih, zdaj na VOYO

"Skoraj vsa narečja pri nas imajo svoj film. Čas je, da mi na zemljevid postavimo svujga poharskega in tau tak, ko je na Poharji navada, z lastnimi žulji," je rekel Andrej Pratnemer, režiser in idejni vodja, ter posnel film Je kir ke riku?, ki obljublja uro in pol smeha – tistega iskrenega in iz srca. Dogajanje je postavljeno v idilično, na videz zaspano vasico pod Pohorjem. Ko domačinka Ana na obisk pripelje svojega fanta Gašperja iz Ljubljane, s tem vznemiri svojo tradicionalno kmečko pohorsko družino. Gašper namreč predstavlja vse, kar se Pohorcem upira, zato se ga želijo čim prej znebiti. Sledi serija zabavnih zapletov, ki se lahko zgodijo le na Pohorju.

V glavni vlogi Gašperja nastopa znani glasbenik Uroš Steklasa, vlogo Ane pa je odigrala sicer diplomirana medicinska sestra Zala Žvikart Meglič. "Ko mi je Andrej povedal, da želi izpeljati ta projekt, se mi je takoj aktiviral hrček v glavi in zgradil sem si lik Ljubljančana, ki ne je mesa, ne pije alkohola, je bolj fin in pride na Pohorje s svojo punco, kjer nato doživi kulturni šok," se spominja Uroš Steklasa, ki je prvič stopil v igralske čevlje in film tudi glasbeno opremil. Pravi, da ima na snemanje samo lepe spomine in da se je kot edini Ljubljančan zelo hitro vklopil v ekipo. "Pohorci so zelo fajn ljudje, s katerimi smo se hitro vzeli za svoje. Na začetku je bilo nekaj težav z razumevanjem, zdaj pa že jaz včasih za zabavo kakšno rečem po pohorsko," je dodal.