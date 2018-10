Poj mi pesem, film o toku Kreslinove reke

Kreslina, ki ga prej osebno ni poznal, sam vidi kot"izjemno pozitivno osebo, ki širi dobre vibracije skozi glasbo". Njuno sodelovanje je označil kot "zelo lepo, bogato in prijetno obdobje", v katerem se je glasbenik pokazal kot "izjemno odprt, odkrit, dober človek". Pri nastajanju filma so ga vodili Kreslinova glasba, biografija, prijatelji, pa tudi njegove sugestije."Bila sva vseskozi v dialogu, kjer pa sem imel sam to odgovornost, da sem imel zadnjo besedo, saj kot režiser seveda odgovarjam za film," je povedal.

Kot je povedal režiser Miran Zupanič , se je že med samim snemanjem, predvsem pa v procesu montaže in tudi dosnemavanja, poskušal čim bolj približati fenomen Kreslin v vseh njegovih mnogoplastnih dimenzijah – glasbi, pesmi, občinstvu in času.

Celovečerni dokumentarni film Poj mi pesem ponuja vpogled v ključne dele ustvarjalne rasti Vlada Kreslina in obenem oriše kulturni kontekst, znotraj katerega deluje že več kot 40 let.

V 33 snemalnih dneh je nastalo za 100 ur materiala. So pa, kot je poudaril Zupanič, stremeli k temu, da naredijo kinematografski dokumentarni film."Moč velike slike in zvoka je nekaj drugega, kot televizijska informacija," je dodal.

V film je vključenih tudi precej fotografij. Zupanič jih je, kot je dejal, pregledal na tisoče, saj je želel preko fotografskega medija vstopat v določene čase, trenutke, določena stanja duha in zgodovine. Nekaj so jih pridobili iz arhivov, tudi Muzeja novejše zgodovine Slovenije, zelo obsežna pa je tudi Kreslinova fototeka. Kot je povedal, je bil koncept filma "Vlado tukaj in zdaj in potem časovne vertikale oz. ustavljeni čas, ki je bolje plasiran skozi fotografijo".

Poj mi pesem bo tudi otvoritveni film 29. Ljubljanskega mednarodnega filmskega festival (Liffe), ki bo potekal od 7. do 18. novembra.