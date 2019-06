Poklon pokojnemu soigralcu, ki je pri 27 umrl v prometni nesreči

Igralec Chris Pine se je nedavno poklonil svojemu pokojnemu soigralcu Antonu Yelchinu, s katerim je nastopil v filmu Zvezdne steze: Onkraj. Yelchin je pri 27 letih umrl v tragični prometni nesreči, Pine pa je v spomin nanj ustvaril dokumentarni film o njegovem življenju.

Leta 2016 je luč sveta ugledal film Zvezdne steze: Onkraj, kar je bil obenem tudi zadnji film, v katerem je nastopil igralec Anton Yelchin. Slednji je leta 2016, kmalu po končanem snemanju filma in tik pred premiero, umrl v tragični prometni nesreči, star komaj 27 let. Ob tretji obletnici spomina nanj se je oglasil njegov soigralec Chris Pine, ki se je pokojnemu igralcu poklonil z veliko gesto. Ustvaril je dokumentarni film z naslovom Ljubezen, Antosha (Love, Antosha), krajši posnetek z napovednikom pa je pred kratkim predstavil na projekciji Zvezdnih stez. Film govori o življenju, igralski karieri in smrti pokojnega Yelchina.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Anton Yelchin je v franšizi Zvezde steze upodobil lik Chekova, Chris Pine pa Kirka. Tako v filmski zgodbi kot v zasebnem življenju sta bila dobra prijatelja.

Anotn Yelchin (levo) in Chris Pine (desno) v filmu Zvezde steze: Onkraj FOTO: Profimedia

Za Hollywood Reporterje Pine spregovoril o kronični bolezni, cistični fibrozi, ki je pokojnega soigralca spremljala že dlje časa, a o tem dolgo nihče nič ni vedel:''Ko smo snemali film Zvezdne steze: Onkraj – še posebej proti koncu snemanja, smo se vsi zavedali, da z Antonom nekaj ni v najlepšem redu. Mislim pa, da nihče med nami ni vedel, da bije bitko s tako hudo boleznijo.''Spomnil se je tudi najbolj zahtevnega snemalnega seta, ki je bil fizično zelo zahteven, a se Yelchin kljub temu nikoli ni pritožil, da česa ne zmore: ''Približno teden dni smo intenzivno snemali res zahtevne prizore. Fizično izčrpavajoče. Do sedaj nikoli nisem pomislil na to, ampak zdaj se spomnim, kako težko je bilo to zanj. Kljub temu se nikoli ni pritoževal. Čeprav bi zaradi bolezni z lahkoto zavrnil takratno snemanje in pustil, da ta del namesto njega opravi kaskader, tega ni storil.''

Od leve proti desni: Anto Yelchin, Chris Pine in John Cho FOTO: Profimedia