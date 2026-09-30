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Denise Richards: Poklon prizoru iz kultnega filma Divje strasti

Los Angeles, 30. 09. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A. J.
Denise Richards

In medtem ko so zvezdnice na letošnji rdeči preprogi MTV VMA s prosojnimi materiali, čipko in drznimi silhuetami obujale estetiko različnih obdobij, se je k svoji ikonični podobi iz devetdesetih vrnila tudi igralka Denise Richards. 55-letna zvezdnica je za novo fotografiranje poustvarila znameniti prizor iz filma Divje strasti (Wild Things) – skoraj tri desetletja po izidu kultnega filma.

Mokra, nazaj počesana pričeska, bazen in črn čipkast videz so jasen poklon prizoru iz filma Divje strasti, ki je leta 1998 zaznamoval kariero Denise Richards.

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Prizor je sicer danes eden najbolj prepoznavnih trenutkov iz filma, a je Richards že pred leti razkrila, da snemanje zanjo še zdaleč ni bilo tako zapeljivo, kot je bilo videti na velikem platnu. "Bila sem zelo živčna, saj česa takega prej še nisem snemala," je leta 2022 povedala za Guardian. Ob tem je pojasnila, da je bilo pri drznih prizorih veliko koreografije in dogovarjanja o tem, kdo se bo kdaj premaknil in kam – zato snemanje v resnici ni bilo niti približno tako seksi, kot se zdi gledalcu. 

Prizor iz kultnega filma Divje strasti.
Prizor iz kultnega filma Divje strasti.
FOTO: Profimedia

Film je po svetu zaslužil približno 67 milijonov dolarjev (približno 57 milijonov evrov). K njegovi prepoznavnosti pa je prispevala tudi zvezdniška zasedba z Denise Richards, Neve Campbell, Mattom Dillonom in Kevinom Baconom.

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