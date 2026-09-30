Denise Richards: Poklon prizoru iz kultnega filma Divje strasti

Prizor je sicer danes eden najbolj prepoznavnih trenutkov iz filma, a je Richards že pred leti razkrila, da snemanje zanjo še zdaleč ni bilo tako zapeljivo, kot je bilo videti na velikem platnu. "Bila sem zelo živčna, saj česa takega prej še nisem snemala," je leta 2022 povedala za Guardian. Ob tem je pojasnila, da je bilo pri drznih prizorih veliko koreografije in dogovarjanja o tem, kdo se bo kdaj premaknil in kam – zato snemanje v resnici ni bilo niti približno tako seksi, kot se zdi gledalcu.