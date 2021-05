Polanski v novem dokumentarcu o otroštvu v času holokavsta

Režiser Roman Polanski je Horowitza srečal med vojno v judovskem getu. Dokumentarec govori o "spominu, soočanju s preteklostjo, minljivostjo, travmami in usodo," je dejal Mateusz Kudla , ki je skupaj z Anno Kokoszko-Romer režiral in produciral film.

V enem od prizorov filma, ki je odprl letošnji filmski festival v Krakowu, se Polanski spominja nacističnega nemškega častnika, ki je v hrbet ustrelil starejšo žensko. "Prestrašen sem zbežal za vrata za menoj in se skril pod stopnicami. To je bila moja prva izkušnja z grozodejstvi,"v dokumentarcu Horowitzu pove 87-letni Polanski, ki je bil ob začetku druge svetovne vojne star šest let.

Horowitz, ki mu je med vojno pomagal nemški industrialec Oskar Schindler, v drugem prizoru pokaže številko, ki so mu jo na podlaket vtetovirali ob prihodu v koncentracijsko taborišče Auschwitz. Star je bil pet let."Včasih ošinem številko in si mislim, da ne more biti resnično, da je neka neumna šala. Je mogoče, da sem bil tam in da sem preživel?" se v filmu vpraša Horowitz.