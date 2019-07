Poletje na POP TV v znamenju slovenskih sobot in zabavnih nedelj

Letošnje poletje si lahko na POP TV krajšate s slovenskimi filmi, ki navdušujejo z lokalnim humorjem, nedelje pa romantične komedije, ki bodo nasmejale tako ženske kot tudi moške. Vsak vikend ob 20. uri si rezervirajte čas za filmske uspešnice. Med slovenskimi filmi, ki bodo to poletje predvajani na POP TV je tudi Pr' Hostar, ki je najbolj gledam film slovenskih kinodvoran, poleg tega pa se lahko pohvali tudi z najvišjo gledanostjo na POP TV, saj je bil leta 2017 najbolj gledan film slovenskih televizij.

Sobote bodo torej v barvah slovenske zastave:

20. 7., Razredni sovražnik

27. 7., Traktor, ljubezen in rock' n' roll

3. 8., To so gadi

10. 8., Anina provizija

17. 8., Pr' Hostar