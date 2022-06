Poletni program: televizijske vsebine za vso družino

Na POP TV bomo poletje preživeli v luči ljubezni. Vsak dan od ponedeljka do petka bomo ob 20. uri še naprej spremljali dinamiko hrvaških mladoporočencev v resničnostnem šovu Poroka na prvi pogled: Hrvaška in dobili odgovor na vprašanje, ali lahko strokovnjaki le na podlagi analiz ustvarijo nove pare? Se bo med mladoporočenci prižgala kakšna iskrica? Od ponedeljka do četrtka pa bo gledalcem po oddaji 24UR zvečer večere krajšala tudi odlična ameriška nanizanka Novinec (The Rookie), v kateri blesti Nathan Fillion kot 45-letnik, ki se odloči, da bo izpolnil svoje sanje in postal policist. Na sporedu pa ostaja tudi razburljiva turška serija Po poti resnice, ki v čisto vsakem delu postreže z novim preobratom in navdušuje tako moško kot žensko občinstvo.

Poletni večeri nikakor ne smejo miniti brez filmskih premier. Že to soboto bo ob 20. uri na sporedu premiera filma Turist (Tourist), v katerem nastopata hollywoodska zvezdnika Johnny Depp in Angelina Jolie, v nedeljo pa bomo ob 20. uri lahko spremljali zabaven romantični film Ljubezen, ločitev in nekaj vmes (It's complicated), kjer blestijo Meryl Streep, Alec Baldin, Steve Martin in drugi. Premiere pa nas bodo navduševale še vse poletje. Večerna šola (Night School), Obalna straža (Baywatch) in Zadnje počitnice (Last Holiday), če jih naštejemo le nekaj.