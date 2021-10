Policija s pričami ugotavlja, kako je prišlo do streljanja med snemanjem filma Rust

Pred dnevi se je na snemanju filma Rust, v katerem je Alec Bladwin zaigral razbojnika na begu s svojim 13-letnim vnukom, zgodila tragična nesreča. Čeprav policija pospešeno preiskuje dogajanje, se poraja vedno več vprašanj, na katera odgovori niso znani ali jasni. Snemalna ekipa se je vrnila z odmora za kosilo, ko se je zgodilo. Med vajo pred snemanjem prizora je počilo, zaradi strelne rane pa je umrla 42-letna direktorica fotografije Halyna Hutchins, ranjen pa je bil režiser Joel Souza. Strelni naboji so prišli iz rekvizitne pištole, ki jo je sprožil igralec in producent Alec Baldwin.

Dogajanje na snemanju filma Rust v Novi Mehiki še vedno dobiva jasno sliko. Znano je, da je imela ekipa težave, nekaj ljudi je celo zapustilo prizorišče snemanja na ranču Bonaza Creek v predmestju Santa Feja, ker niso dobili ustreznega plačila in nastanitve. Tistega nesrečnega dne pa je vse potekalo gladko, vsaj do odmora za kosilo.

icon-expand Ranč Bonaza Creek FOTO: Profimedia

Ekipa se je vrnila s kosila, Alec Baldwin in kopica drugih se je pripravljala na snemanje prizora v stari leseni cerkvi v Kansasu, ki naj bi bila iz 80. let 19. stoletja. Le nekaj trenutkov pozneje sta zaradi strela iz pištole krvavela dva človeka, ena oseba je pozneje umrla. Kaj se je dogajalo? Nepričakovan strel Jutra na snemanju so se navadno pričenjala z zajtrkom ob 6.30, a tistega dne so bili pozni. Šestčlanska snemalna ekipa je odkorakala s prizorišča zaradi slabih pogojev dela, nova ekipa pa je šele začenjala. Kljub zamudi so stvari tistega dne potekale gladko, je pozneje pričal ranjeni režiser Joel Souza. Baldwin in ekipa so vadili prizor, odšli na odmor za kosilo, nato pa se vrnili, da bi prizor posneli.

V majhni leseni cerkvici so se stiskali režiser Souza, direktorica fotografije Halyna Hutchins in še nekaj drugih članov ekipe. Ena kamera je bila postavljena, a ker so prizor še vedno vadili, dogajanja niso snemali. Asistent režije Dave Halls je iz ovitka vzel pištolo, o tem po protokolu obvestil ekipo in jo podal Baldwinu, ki je sedel v cerkveni klopi, obrnjen proti ekipi in kameri. Upodobil je prizor 'navzkrižnega streljanja', vse to pa je moral po scenariju izvesti obrnjen proti kameri.

Okrog druge ure popoldan, ko je režiser Souza gledal skozi objektiv kamere, je zaslišal glasen pok. Hutchinsova se je opotekla in padla na tla, držala se je za trebuh in dejala, da ne čuti nog. Režiser, ki je stal za njo, pa je nato opazil kri na svoji rami. Takrat se je začel kaos, je dogodke policiji opisal ranjeni Souza. Klic na pomoč Prvo pomoč je nudil član zdravstvene ekipe, ki je bila prisotna na snemanju. Poskušal je zaustaviti krvavitev direktorice fotografije, več ljudi pa je poklicalo na številko reševalcev. Nadzornica scenarija je po telefonu dejala: "Na prizorišču snemanja filma sta bila po nesreči ustreljena dva človeka z rekvizitno pištolo. Potrebujemo takojšnjo pomoč." Na vprašanje ,ali je bila pištola nabita s pravimi naboji, je odgovorila: "Ne vem. Imamo dva poškodovana zaradi strelne rane. Sedela sem tam, ker smo vadili prizor, ko se je pištola sprožila. Stekla sem ven. Vsi smo stekli ven. Režiser in direktorica fotografije sta bila ustreljena." Preiskovalci so zasegli Baldwinova oblačila Preiskovalci so prispeli kmalu po klicu na pomoč. Hutchinsova je bila s helikopterjem prepeljana v bližnjo bolnišnico, kjer ji ni bilo več pomoči, režiser je bil ustreljen v ramo in okreva. Baldwin se je iz kostuma preoblekel v svoja oblačila, kostum pa predal policiji. Pištolo je predal orožarju, ta pa je tulce in rekvizitno pištolo predal policiji. Na prizorišču so bili najdeni še dve rekvizitni pištoli, pas za pištolo in naboji.

S kakšnimi naboji je streljal Baldwin, še vedno ni znano. Orožarka Hannah Gutierrez je pred asistenta režije Hallsa položila tri rekvizitne pištole, ta pa je pograbil eno izmed njih in jo podal Baldwinu. Souza je preiskovalcem pozneje dejal, da verjame, da je bila pištola nenabita in varna.