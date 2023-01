Polina nasmejana nazaj v bitko, Sara je odšla v solzah

Sanjski moški Toni Šćulac se je srečal s Polino , ki je veliko razmišljala o vsem, kar se je zgodilo med njima. Spoznala je, da je naredila napako, ker jima ni dala priložnosti. Polina: " Čutila sem, da je nekaj ostalo nedorečeno. To se mora zaključiti ali pa nadaljevati. " Ko jo je spomnil, da je zanjo pripravil poseben zmenek, na katerem jo je predstavil svoji sestri, je ponovila, da je bil to zanjo resen in prehiter korak. Toni ji ni zameril, povedal pa je, da bo previden.

Dekleta so se uredila za novo podelitev vrtnic, na zabavi pa se jim Toni ni pridružil sam, s seboj je pripeljal Polino. Dekleta so bila silno presenečena, Danijeli pa se Tonijeva poteza ni zdela poštena. Sanjski moški je poudaril, da je poslušal svoje srce, kar bo počel tudi v prihodnje. Polina je pojasnila, zakaj ni sprejela vrtnice, a dekleta niso pokazala razumevanja. Josipa bi bila denimo počaščena, če bi jo Toni predstavil sestri, tudi Amra bi Ano sprejela odprtih rok. Dijani pa se ni zdelo pošteno, ker Polina ni sprejela vrtnice, nato pa se je vrnila v bitko. Toni je še pojasnil: " Če v kateremkoli trenutku začutim, da z eno od vas še nisem zaključil zgodbe, bom prekršil pravila, da to popravim."

Med zabavo v bazenu in ob penini je Maria pogumno povabila Tonija na pogovor. Zanimalo jo je, ali do katerega dekleta goji globlja čustva. Toni je povedal, da z vsako razvija poseben odnos, pri nekaterih dominira strast, pri drugih čustva, pri tretjih inteligenca, nima pa favoritke. Nakar ga je naravnost vprašala, kaj ga je pritegnilo pri njej. Izvedela je, da inteligenca, težava pa je bila njena nesproščenost, kar pa se je spremenilo. Maria mu je priznala, da se v njej prebujajo čustva, saj jo je očaral z inteligenco in humorjem.

Josipa izpove svoja čustva

Josipa je Toniju povedala, da ni zadovoljna, ker je pripeljal Polino. Poudarila je, da so v hiši dekleta, ki se iskreno borijo zanj. Priznala je, da je sama razvila čustva do njega in se mogoče malo zaljubila. Josipa: "Ko te vidim, se mi srce ustavi in ne vem, kaj bi rekla." Toni: "Šokirala me je." Razkril je, da tudi sam goji čustva do nje, da sicer ne more govoriti o zaljubljenosti, a da je Josipa v hiši z razlogom. Mora namreč še ugotoviti, ali se lahko zaljubi. Nakar ji je začel razlagati, da sta razvila lep odnos, ona pa ga je ustavila: "Nočem, da to govoriš, če tega ne čutiš zares. Ker brez ljubezni nočem biti tu."

Ksenija napada Polino, Amra jo ustavi

Ksenija pa je medtem streljala svoje strupene puščice v Polino, večkrat je omenila njene kilograme in mladost. Čudila se je, zakaj tako mlado dekle išče resno zvezo, in ker ni prenehala, jo je Amra poklicala na pogovor. Amra: "Ne dopusti si, ti kot ti, ker vem, kako dobra oseba si. Nočem, da zaradi Poline kdo pomisli, da si zlobna." Ksenija pa je vztrajala: "Zakaj je ne bi napadala? Ni pravično. Vse ste tiho." Amra ji je znova svetovala, naj se ne spušča na tako nizek nivo, Ksenija pa je poudarila, da je razočarana nad Tonijem in bi lahko isti dan zapustila šov.