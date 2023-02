Polina presenečena ob slovesu od sanjskega Tonija, iskrica je ugasnila

Še pred podelitvijo vrtnic se je Toni Šćulac poslovil od povratnice Poline, kajti prvotnih čustev in strasti med njima ni bilo več. Toni je še razkril, da bi lahko tista prava bila Karolina, na zadnjo plat pa ga je vrgla Stankica.

Izgubljena iskrica V bitki za srce Tonija Šćulca je bilo samo še šest deklet in sanjski moški je vsaki izmed njih želel dati resno priložnost. Za zmenek je izbral Polino, ki še ni vedela, kaj pravzaprav čuti do njega, a je tudi on imel določene dvome glede njunega odnosa. Spomnil se je njunega lepega zmenka, po katerem pa se je vse spremenilo. Polina je sicer še vedno zelo uživala v njegovi družbi, prvotnih občutkov in strasti pa ni bilo več. Enako je čutil Toni: "Čeprav je med nama bilo nekaj, sva oba vklopila pamet in analizirala sva. Mislim, da sva to izgubila. Mislim, da ni smisla, da zavlačujeva." Polina je ob slovesu povedala: "Samo upam, da se bo prav odločil in da ne bo obžaloval. Da ga bo ta odločitev osrečila."

Zabavni pogovori z najdražjimi Toni ni izgubljal časa in je na 'resen pogovor' povabil Danijelo, Amro in Josipo. Amra se je začela jeziti, češ da bi moral povabiti Stankico in Karolino: "Ti pa vabiš dekleta, za katera veš, da so nora nate." Toni pa jih je znova presenetil, tokrat z obiski njihovih najdražjih, po čustvenem srečanju pa si je vzel čas za pogovor z vsemi. O Josipi je povedal, da je lepo in čustveno dekle, ki je v šov prišlo z iskrenimi nameni, in njeni prijateljici sta opazili iskrice v očeh. Sanjski moški je bil prav vesel, da je lahko spoznal Danijelino mamo. Ta je opazila, da je njena hčerka ob Toniju sproščena in da mu je naklonjena. Amrini mami pa je Toni zaupal, kako zelo borbena je njena hčerka.

Karolina tista prava? Toni je zatem presenetil še Karolino, ki je ob pogledu na svoje najdražje pokazala iskreno veselje. Toni je povedal: "Vesel sem, da je bila tako nora in se je prijavila v oddajo." Dodal je, da ima potencial, da bo na koncu tista prava zanj. Karolina: "To je lepo slišati. Vesela sem, da je to rekel pred tremi pričami." Zato mu je namenila dolg, topel objem. Toni je po koncu pogovora povedal: "Vsakič, ko sva skupaj, nočem, da se konča." Po dolgem času spet zaljubljena Presenečenje je doživela tudi Stankica, Toni pa je njenemu najboljšemu prijatelju povedal, da je čudovita ženska, prava dama, ki ga je vrgla na zadnjo plat. Dimitrije je bil presenečen, ko jo je videl sedeti tako blizu Tonija, pa tudi nad novico, da je jokala. Stankica je povedala, da je njen prijatelj že dolgo ni videl zaljubljene. Stankica: "Nisem si predstavljala, da se bo zgodilo kaj takega."

icon-expand Toni, Stankica in njen prijatelj Dimitrije. FOTO: POP TV

Z Danijelo do pokoja Z željo, da bi se izkazala kot sanjska ženska, je Toni na zmenek končno povabil Danijelo. Povedal je, da sta imela veliko vzponov in padcev, na zmenku pa je želel ugotoviti, pri čem sta in kako bi sodelovala pri vseh pomembnih stopnjah življenja. Bil je presenečen, ko je slišal, da opravila deli na moška in ženska. Toni: "Tu se razhajava." Bil pa je vesel, ker sta se pogovarjala tudi o resnih temah in ugotavljala, kam vodi njun odnos. Med razmišljanjem o starosti je Toni povedal: "Ko si star, je ljubezen najbolj pomembna. Če v starosti nimaš družine, življenjske sopotnice, si zelo reven. Zaman je ves denar, vse formule, ki si jih odkril, in vse hiše. Ravno zato želim najti nekoga, s komer bom do konca življenja in s komer bom užival v starosti." Z Danijelo mu je bilo lepo, a se ni mogel otresti misli, da bo naslednji dan moral sprejeti pomembno odločitev, ki mu lahko spremeni življenje.

icon-expand Ali je Danijela prepričala Tonija? FOTO: POP TV