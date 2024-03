Poljub med Kim Kardashian in Emmo Roberts v napovedniku serije

Oboževalci so morali zaradi stavke scenaristov in igralcev na drugi del 12. sezone priljubljene serije čakati dlje, kot je bilo sprva pričakovano, in zdi se, da bo serija ponudila marsikaj – v napovedniku je namreč precej pretresljivih prizorov, vse od udarcev, krikov in krvi, pa do demonskih ritualov.

Spomnimo, novica, da bo Kim zaigrala v seriji, je v javnosti prejela mešane odzive. Mnogi so bili namreč prepričani, da zvezdnica jemlje delo igralcem. Kim se je na kritike odzvala in dejala, da priložnost jemlje zelo resno in da je pridno obiskovala učne ure igranja. "Kim je ena največjih in najsvetlejših zvezd televizije in veseli smo, da se je pridružila našemu svetu. Z Emmo Roberts sva navdušena, da bova lahko sodelovala s tako vplivno posameznico v svetu kulture," pa je o sodelovanju z zvezdnico povedal ustvarjalec serije Ryan Murphy.

V Ameriški grozljivki so v preteklih sezonah nastopile zvezde, kot so Lady Gaga, Jessica Lange, Naomi Campbell, Joan Collins, Stevie Nicks in Adam Levine.