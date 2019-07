'Pomembna je duša lika, ne naše poreklo'

Spomnimo, producenti so že izbrali glavno igralko za nov igrani film o majhni morski deklici Arieli. Odigrala jo bo mlada pevka in igralka Halle Bailey. Celotna produkcijska ekipa je že v polnem teku, oboževalci pa že težko pričakujejo razkritje preostale igralske zasedbe. Terry Crews se je na Twitterju kar sam ponudil, da bi odigral Arielinega očeta kralja Tritona. Objavil je preurejeno sliko, kjer je sam v vlogi Arielinega očeta.

Sicer pa so mnenja glede izbire glavne igralke deljena. Večina oboževalcev je navdušenih, pojavili pa so se tudi komentarji rasistične narave. "In kar tako je Disney uničil igrani film male morske deklice," je komentiral eden od gledalcev. Dodal je še oznako 'To ni moja Ariela' (o.p. #notmyariel), ki jo uporabljajo tudi drugi, ki se ne strinjajo z izbiro glavne igralke.